На російсько-українській війні загинув випускник «Кременя» Вадим Папірович

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На російсько-українській війні загинув вихованець МФК «Кремінь» Вадим Папірович. Футболіст з Хмельницького Вадим Папірович загинув 11 жовтня в районі селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області. Вихованець МФК «Кремінь» тренувався у Кременчуці під керівництвом тренера Олександра Зозулі. Про це повідомляє пресслужба МФК Кремінь.

Військовослужбовець народився 31 січня 1992 року. Вадим грав за БРВ-ВІК (Володимир), «Кремінь» (Кременчук) та «Металург» (Запоріжжя). Ці роки стали фундаментом для його подальшої кар’єри.

Важливою віхою у кар’єрі Папіровича стали виступи за юнацьку збірну України. У 2009 році він зіграв три матчі за команду U-17 у відбірковому турнірі чемпіонату Європи, представляючи країну на міжнародній арені.

У 2010 році Папірович дебютував на професійному рівні за команду рідного Хмельницького. На професійному рівні грав за «Гірник» (Горішні Плавні), МФК «Миколаїв», «Говерлу» (Ужгород).

За словами друзів, з професійним спортом у Вадима не склалось, однак він продовжив грати «для душі» за аматорські команди Тернопільської області.

До початку повномасштабної війни чоловік працював менеджером на шиномонтажі.

Певний час він проходив навчання у Німеччині, а згодом відправився на фронт. Друзі розповідають, що Вадим захищав країну на Донеччині. Був кулеметником. На передовій отримав не одне поранення і контузію. Також проходив лікування, після чого його відправляли далі виконувати бойові завдання.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Вадима Папіровича.