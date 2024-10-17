Директорку та інженера одного з підприємств Кременчука судитимуть за оборудки на ремонті дороги

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 333 Коментарів: 1

Їх звинувачують у незаконному отримані з місцевого бюджету понад 700 тисяч гривень

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно директорки місцевого товариства та інженера з технічного нагляду.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Директорці інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах, в умовах воєнного стану, та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

А інженеру з технічного нагляду – службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, влітку 2023 року товариство уклало з виконавчим комітетом однієї із сільських рад Кременчуцького району договір щодо капітального ремонту дороги. Ремонту не був проведений у повному обсязі, протедиректорка підписала акти виконаних будівельних робіт за жовтень та листопад 2023 року. А інженер з технічного нагляду не перевірив фактичного обсягу робіт.

На підставі вказаних документів товариство протиправно отримало з місцевого бюджету понад 700 тисяч гривень.

Лише після внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування товариство у повному обсязі виконало ремонтні роботи, передбачені укладеним договором.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювало відділення поліції № 1 Кременчуцького райуправління поліції.

У пресслужбі Полтавської обласної прокуратури нагадують, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі триває ремонт доріг. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.