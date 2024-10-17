У Кременчуці сьогодні вранці через коротке замикання задимився тролейбус

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 272

Сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Вадима Бойка за свідченням кременчужан загорівся дах у тролейбуса.

У пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС повідомляють, що до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у тролейбусі.

— Прибувший на місце виклику підрозділ провів розвідку та стало відомо, що на в місці розташування АКБ сталося коротке замикання без послідуючого горіння, - пояснюють рятувальники.

Внаслідок загоряння чи задимлення тролейбусу із пасажирів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, схожу пожежу у тролейбусі надзвичайники загасили у грудні минулого року. Із пасажирів ніхто не постраждав.

А 12 березня цього року у Кременчуці патрульні також загасили палаючий тролейбус.