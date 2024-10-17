У Кременчуці сьогодні вранці через коротке замикання задимився тролейбус

Сьогодні, 17 жовтня, на вулиці Вадима Бойка за свідченням кременчужан загорівся дах у тролейбуса.
У пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС повідомляють, що до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у тролейбусі.
Внаслідок загоряння чи задимлення тролейбусу із пасажирів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, схожу пожежу у тролейбусі надзвичайники загасили у грудні минулого року. Із пасажирів ніхто не постраждав.
А 12 березня цього року у Кременчуці патрульні також загасили палаючий тролейбус.
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