Уночі на Полтавщині збивали російські безпілотники: Україну атакували 56 ударних БпЛА та ракета

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 165

У результаті протиповітряного бою було збито 22 російських БпЛА, ще 27 ворожих безпілотника локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ, а два полетіли в Білорусь - зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури

У ніч на 17 жовтня росіяни атакували Україну авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської області, а також 56-ма ударними БпЛА та безпілотниками невстановленого типу.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 22 ворожі БпЛА в Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях.

Два безпілотники вийшли з повітряного простору в напрямку Білорусі, 27 ударних БПЛА та безпілотників невстановленого типу локаційно втрачено внаслідок активної протидії РЕБ Сил оборони.

Зафіксовано 5 влучань ударних БпЛА по об’єктах інфраструктури у прифронтових областях. Про влучання ворожих БпЛА по об’єктах в Полтавській області офіційних повідомлень не було.

— При виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію, - йдеться у повідомленні.