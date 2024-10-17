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Учора на Кременчуччині в селі Крива Руда згоріла автівка

Сьогодні, 09:23 Переглядів: 196

 

Травмованих чи загиблих внаслідок  пожежі не зареєстровано

Учора, 16 жовтня, в 12.55 в селі Крива Руда Семенівської громади загорівся легковий автомобіль Skoda Forman.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Рятувальники, що прибули на місце пожежі, відразу подали ствол типу «Protek» на гасіння вогню, чим запобігли розповсюдження пожежі на розташований поряд сінник. Пожежу вдалося ліквідувати о 13.55.

Внаслідок пожежі легковий автомобіль повністю знищений, проте врятовано сінник.

Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі не зареєстровано.

До гасіння пожежі залучався підрозділ 8-го ДПРП.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці ДСНС.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці у Кременчуці через коротке замикання задимився тролейбус.

А у ніч на 8 жовтня в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцьке районне управління ДСНС
Теги: ДСНС пожежа згоріло авто
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