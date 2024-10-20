За пів року Полтавщина експортувала харчових продуктів на 109,3 млн доларів

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За шість місяців 2024 року експорт Полтавської області готових харчових продуктів склав 109,3 млн дол. США. Це на 40% більше ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації 20 жовтня.

В структурі експорту товарів сільського господарства продукція харчової промисловості займає 5 частину, вказано у повідомленні. У загальнообласному обсязі виробництва промислових товарів на Полтавщині продукція харчової промисловості займає понад третину. В галузі працює майже 50 тисяч людей, вказали в ОВА.

Нагадаємо, за перше півріччя 2024 року лідером основних країн-партнерів Полтавщини став Китай. Обсяг експорту товарів склав 136,8 млн доларів, а імпорт — 115,6 млн доларів.