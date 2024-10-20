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У Кременчуці відбулась акція на підтримку військовополонених

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 102

Додамо, що акції організовують родини військовополонених

20 жовтня біля приміщення палацу культури «Кредмаш» пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Водії машин, що проїжджали повз, сигналили їм на знак підтримки.

Один з учасників акції чекає з російського полону свого сина. Чоловік каже, що воїн потрапив у неволю, коли виходив з «Азовсталі» у травні 2022 року. Що нині з його сином, батько не знає.

Додамо, що акції організовують родини військовополонених.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня з російського полону повернули 95 українських бійців. Воїнів, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед 95 захисників, яких повернули до України 19 жовтня, є воїн з Полтавщини — головний сержант Владислав Андріанов. Він потрапив до російського полону 19 травня 2022 року під час оборони Маріуполя.

В Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.

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Автор: Телеграф
Теги: акція військовополонені
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