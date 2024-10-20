У Кременчуці відбулась акція на підтримку військовополонених

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20 жовтня біля приміщення палацу культури «Кредмаш» пройшла акція на підтримку українських військовополонених. Водії машин, що проїжджали повз, сигналили їм на знак підтримки.

Один з учасників акції чекає з російського полону свого сина. Чоловік каже, що воїн потрапив у неволю, коли виходив з «Азовсталі» у травні 2022 року. Що нині з його сином, батько не знає.

Додамо, що акції організовують родини військовополонених.

Нагадаємо, у ніч на 19 жовтня з російського полону повернули 95 українських бійців. Воїнів, які захищали Маріуполь і «Азовсталь», Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед 95 захисників, яких повернули до України 19 жовтня, є воїн з Полтавщини — головний сержант Владислав Андріанов. Він потрапив до російського полону 19 травня 2022 року під час оборони Маріуполя.

В Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.