На Полтавщині вивели нову породу рисистих коней

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Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України, вказали у Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердила нову породу рисистих коней. Їх розводять на державному підприємстві «Конярство України» Миргородського району. Робота зі створення нової породи тривала впродовж 30 років. Про це повідомили у відомстві.

Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України, вказали у Мінагрополітики.

— Українська рисиста порода створена на базі популяції рисистих коней вітчизняної селекції методом цілеспрямованого відбору за жвавістю, дистанційністю, екстер’єрними показниками та використанням ввідного корегуючого схрещування з американською стандартбредною та французькою рисистою породами. Ця порода відрізняється від інших рисистих порід за комплексом ознак та має відмінності згідно із географічною приналежністю, методами селекції та генетичними маркерами, — йдеться у повідомленні.

Вказали, що коні української рисистої породи характеризуються сухою міцною конституцією, в масі мають правильну, гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом. Темперамент енергійний лагідний.