Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Україна, Світ

На Полтавщині вивели нову породу рисистих коней

Сьогодні, 13:17 Переглядів: 117

Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України, вказали у Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердила нову породу рисистих коней. Їх розводять на державному підприємстві «Конярство України» Миргородського району. Робота зі створення нової породи тривала впродовж 30 років. Про це повідомили у відомстві. 

Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України, вказали у Мінагрополітики. 

— Українська рисиста порода створена на базі популяції рисистих коней вітчизняної селекції методом цілеспрямованого відбору за жвавістю, дистанційністю, екстер’єрними показниками та використанням ввідного корегуючого схрещування з американською стандартбредною та французькою рисистою породами. Ця порода відрізняється від інших рисистих порід за комплексом ознак та має відмінності згідно із географічною приналежністю, методами селекції та генетичними маркерами, — йдеться у повідомленні. 

Вказали, що коні української рисистої породи характеризуються сухою міцною конституцією, в масі мають правильну, гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом. Темперамент енергійний лагідний.

0
Автор: Телеграф
Теги: коні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх