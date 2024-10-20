На Полтавщині вивели нову породу рисистих коней

Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України, вказали у Мінагрополітики
Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердила нову породу рисистих коней. Їх розводять на державному підприємстві «Конярство України» Миргородського району. Робота зі створення нової породи тривала впродовж 30 років. Про це повідомили у відомстві.
Коні нової породи невибагливі, добре пристосовані до різних екологічних умов України, вказали у Мінагрополітики.
Вказали, що коні української рисистої породи характеризуються сухою міцною конституцією, в масі мають правильну, гармонійну будову тіла з виразним запряжним типом. Темперамент енергійний лагідний.
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