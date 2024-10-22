У Кременчуцькому ЦНАП планують збільшити штат для роботи рекрутингового центру

Нині завершується процедура підписання угоди про співпрацю з Міністерством оборони України щодо подальшого функціонування центру рекрутингу у складі ЦНАП
У Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг планують збільшити штат ще на 2 людини. Це пов’язано з тим, що рекрутинговий центр працюватиме у складі ЦНАП. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 22 жовтня.
Відповідне рішення мають розглянути на сесії Кременчуцької міської ради.
У пояснювальній записці до проєкту рішення вказано, що нині завершується процедура підписання угоди про співпрацю з Міністерством оборони України щодо подальшого функціонування центру рекрутингу. Надалі повноваження спеціалістів центрів рекрутингу будуть покладені на спеціалістів ЦНАП.
Нагадаємо, 26 квітня у приміщенні ЦНАП відкрився Центр рекрутингу української армії. Представник Міноборони Олексій Бежевець заявив, що це 17-й Центр рекрутингу, який відкрився в Україні у такому форматі. Він додав, що таких центрів у Полтавській області буде 5 — у кожному районі та в обласному центрі. Центр рекрутингу відрізняється від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) тим, що це цивільна установа і в ній працюють цивільні люди, зауважив Олексій Бежевець.
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