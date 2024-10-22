У Кременчуцькому ЦНАП планують збільшити штат для роботи рекрутингового центру

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 209

У Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг планують збільшити штат ще на 2 людини. Це пов’язано з тим, що рекрутинговий центр працюватиме у складі ЦНАП. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 22 жовтня.

Відповідне рішення мають розглянути на сесії Кременчуцької міської ради.

У пояснювальній записці до проєкту рішення вказано, що нині завершується процедура підписання угоди про співпрацю з Міністерством оборони України щодо подальшого функціонування центру рекрутингу. Надалі повноваження спеціалістів центрів рекрутингу будуть покладені на спеціалістів ЦНАП.

— Сьогодні ЦНАП не має в своєму штаті достатньої кількості працівників для забезпечення належної діяльності такого центру, — йдеться у документі.

Нагадаємо, 26 квітня у приміщенні ЦНАП відкрився Центр рекрутингу української армії. Представник Міноборони Олексій Бежевець заявив, що це 17-й Центр рекрутингу, який відкрився в Україні у такому форматі. Він додав, що таких центрів у Полтавській області буде 5 — у кожному районі та в обласному центрі. Центр рекрутингу відрізняється від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) тим, що це цивільна установа і в ній працюють цивільні люди, зауважив Олексій Бежевець.