Спецслужби РФ перейшли до підготовки мітингів-провокацій у містах України — ГУР Міноборони

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Пошук охочих взяти участь у цих провокаціях проводиться паралельно з пошуком тих, хто намагаючись заробити «швидкі гроші» погоджується на підпали автомобілів військових та волонтерів

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема — українських спецслужб.

— Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах, — попереджають в ГУР.

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.

— Будьмо пильними, мудрими й міцними! Боротьба за Україну триває! — закликають у повідомленні.

Нагадаємо, через месенджер Telegram спецслужби Росії шукають охочих заробити «швидкі гроші», підпалюючи автомобілі військових та волонтерів.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

Учора, 23 жовтня, Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох молодих чоловіків у Полтаві, які на замовлення російських спецслужб підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Фігурантами виявилися студенти 18 та 19 років, які через Telegram-канали шукали можливість швидкого заробітку. Протягом однієї доби вони спалили у Кременчуці три позашляховики військових, які повернулися після виконання бойових завдань. Для звіту перед замовником студенти фіксували підпали на відео та надсилали докази своїх дій до Росії.

Нещодавно затримали двох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти «Укрзалізниці». У жовтні були затримані п’ятеро поплічників РФ, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти «Укрзалізниці» у двох регіонах України — на Київщині на в Одесі.

А у ніч на 8 жовтня в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.

Пресслужба СБУ також повідомляла, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.