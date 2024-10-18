СБУ затримали двох поплічників РФ, які підпалювали автомобілі ЗСУ та релейні шафи Укрзалізниці

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 173

Зловмисникам загрожує від 8 років ув’язнення до довічного позбавлення волі

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще двох поплічників російських спецслужб. Зловмисники палили військові авто та об’єкти Укрзалізниці в Дніпрі та Слов’янську на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За виконання ворожих завдань окупанти обіцяли фігурантам гроші. Однак замість фінансової винагороди ворожі поплічники отримали підозру від українських правоохоронців з перспективою надовго опинитися у місцях позбавлення волі.

У Дніпрі «по гарячих слідах» затримано 32-річного дніпрянина, який підпалив військовий мультівен і дві релейні шафи, що відповідають за безпечний рух поїздів на стратегічно важливій лінії залізниці.

У Слов’янську затримано 20-річного наркозалежного, який «хотів швидко заробити на дозу» у Телеграм-каналах. Там на нього вийшов кадровий співробітник ФСБ та запропонував гроші в обмін на співпрацю.

За вказівкою російського спецслужбіста фігурант підпалив позашляховик Сил оборони, який проходив техобслуговування на місцевій СТО після виконання бойових завдань на фронті.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Злочинні дії фігуранта з Дніпра додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

— Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує від 8 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, - зазначається у повідомленні.

Комплексні заходи проводили співробітники Дніпропетровського, Донецького та Луганського управлінь СБУ за процесуального керівництва обласних прокуратур.

У Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за підпал автівок військових та волонтерів

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція на минулому тижні затримали п’ятьох поплічників РФ, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти «Укрзалізниці» у двох регіонах України — на Київщині на в Одесі.

А у ніч на 8 жовтня в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.

Нещодавно пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

Військові упіймали двох паліїв автівок: яке покарання вони для них придумали

«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.

Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.

Пропонують підпалити авто військових за винагороду: як Росія у соцмережах вербує українців

У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.

Російські спецслужби вербують у соцмережах дітей та підлітків для підпалу автівок військових — омбудсмен

26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.