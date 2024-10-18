«Медаль — не головне, головне — залучити до спорту якомога більшу кількість ветеранів», — спортсмен з Полтавщини Олександр Алефіров

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 130

Днями завершився міжнародний фестиваль Arnold Classic Europe, який в Іспанії організовував Арнольд Шварценеггер. З ініціативи Федерації стронгмену України там відбулися змагання «Strong Spirits Games». У них взяли участь ветерани-спортсмени Сполучених Штатів, Нідерландів, Ірландії, Естонії та України.

Українська команда, яка налічувала 50 захисників та захисниць, виступила надзвичайно потужно. Завоювавши загалом 188 медалей, наша збірна посіла перше місце. «Срібло» взяли американці, а на третьому місці фінішували представники Естонії.

Українські захисники та захисниці змагалися у жимі лежачи на максимальну вагу та лежачи на рази, аірбайку, веслуванні на тренажері Concept2 та у ривку гирі. Всі види спорту адаптовані відповідно до груп категорій учасників.

Свій внесок у загальну перемогу українців зробив і єдиний представник Полтавщини у збірній Україні 58-річний Олександр Алифіров.

Найстарший за віком у складі українців виборов «срібну» медаль у змаганнях з аірбайку. Також Олександр Дмитрович, який зазнав тяжкого поранення у березні 23-го року, а наступний рік провів на лікарняному ліжку, неодноразово знаходився на межі життя і смерті, посів четверте місце у веслуванні на 100 метрів. А ще він брав участь у веслуванні за 100 секунд.

Алифіров щойно завершив «срібний» вситуп на аірбайку

— Я задоволений як своїм результатом, так і виступом нашої збірної загалом, — ділиться враженнями Олександр Дмитрович. — Всі хлопці і дівчата безперечно молодці. До речі, практично всі покращили в Іспанії власні спортивні показники порівняно з виступами в Україні. Я теж покращив. А це говорить про те, що для перемоги тренуватися треба більше і наполегливіше.

Вся організація фестивалю, наголошує пан Олександр, була на високому рівні. А, крім спортивної частини, українським ветеранам наша діаспора запропонувала досить широку культурну програму.

— Запам’яталися і ознайомчі екскурсії містом, і відвідини музею Прадо, інше. Все було чудово. Хвилюючими стали зустрічі з тамтешніми українцями, які нас супроводжували скрізь, і навіть в аеропорт, — каже він.

Олександр Алифіров із Кубком збірної України

Вже після повернення до Києва зі збірниками зустрілася міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова. Вона привітала команду з високими спортивними досягненнями та відзначила ветеранів пам’ятними знаками. А також повідомила, що вже у інших міністерствах на узгодженні перебуває розроблений законопроєкт, яким буде запроваджена щомісячна фінансова допомога ветеранам для занять спортом.

— Медалі, які наші ветерани завоювали у Мадриді, — безперечно дуже приємний факт. Однак не у них головне, — завершує розповідь Олександр Алифіров. — Важливіше, що мадридський фестиваль спонукає не тільки нас більше приділяти уваги спорту. Це спонукає роботи все можливе, аби ветерани, люди, хто отримав поранення на війні, став інвалідом, не замикалися в собі, а ставали активними відвідувачами спортивних залів. Це дуже важливий елемент їхньої реабілітації, повернення до активного життя.

Як тільки ветеран з Полтавського району повернувся у своє рідне село Куми, одразу зустрівся разом з дружиною Ольгою Іванівною з тренером з Карлівки та з активістами волонтерської організації «Допомогти може кожен». Тема зустрічі одна — що і як треба зробити, аби якомога більше поранених ветеранів, інвалідів, а серед них багато і молодих людей, залучити до регулярних занять спортом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали історію Олександра Алифірова: про його службу, поранення, реабілітацію та становлення у спорті.