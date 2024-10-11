Як він залишився живим — знає, напевно, Бог, українські медики та дружина Ольга. Історія ветерана з Полтавщини Алифірова

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 312

Нині збірна України — незвична за своїм складом, адже до неї увійшли ветерани російсько-української війни, учасники бойових дій, також люди з інвалідністю — знаходиться в Іспанії, де у Мадриді з 11 по 13 жовтня відбудеться Міжнародний спортивний фестиваль — Arnold Classic Europe. Він придуманий Арнольдом Шварценеггером у 2011 році, як потужний засіб насамперед соціально-психологічної реабілітації для тих, хто цього потребує в першу чергу — колишніх військових, хто зазнав поранень. Загалом фестиваль щороку збирає тисячі учасників, цього року у столиці Іспанії будуть представники 50 країн світу.

Вперше Україна на подібних змаганнях виставляє команду у такій значній кількості — 50 чоловік. Всі вони пройшли сито відбору через участь у загальнонаціональному фестивалі «Звитяга нескорених». Вони відбувалися в різних містах України протягом кількох місяців.

Збір учасників у Конча-Заспі перед поїздкою в Іспанію

Саме з допомогою них презентувати Україну на мадридському фестивалі здобув право 58-річний Олександр Алифіров. Пан Олександр є єдиним представником Полтавщини у цій поважній компанії збірників України.

У Мадриді він змагатиметься з аербайку, на велотренажері індивідуально та у командному заліку. Спортивна частина фестивалю передбачає також суперництво у жимі лежачи та у підійманні гир.

Тренування Алифірова у Конча-Заспі

Для Олександра Алифірова це буде лише друга поїздка за кордон (перша — нещодавнє тримісячне навчання з військової справи у Німеччині). Правда, скористатися плодами навчання не встиг — зазнав тяжкого поранення на фронті.

Він народився і все життя прожив у селі Куми Полтавського району. Має дружину Ольгу, доньку Катерину та онука Михайла. Як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення росіян, Олександр записується в територіальну оборону. 7 березня 2022 року один він позитивно реагує на запитання одного з командирів, хто може і має бажання бути водієм установки «Град».

Якщо треба, то треба, — такою була коротка відповідь Олександра Дмитровича.

Вже скоро він опиняється на передовій. А практично через рік, 29 березня, поблизу села Правдине — це херсонський напрямок — сталася біда, котра розділила, як і вся війна загалом, його життя на до і після.

Утрьох на УАЗику вони вели розвідку, вибирали місця, звідки підрозділ вестиме артилерійську атаку. Вибух пролунав такої сили, що від безвідмовного та загалом надійного авто залишилась лише груда металу. УАЗик наїхав на протитанкову міну. Метал — то метал. На жаль, два воїни від вибуху загинули. Один з них — 41-річний земляк Алифірова з Диканьки Володимир Попов.

Як вижив Олександр — напевно знає лише Бог. Та дружина Ольга. Вона не відходила від чоловіка, який був на межі життя і смерті вже з перших чисел квітня.

На фото разом із дружиною Ольгою

Лише через 28 годин після вибуху його забрали з місця події, кілька годин з них — поза свідомістю. Лежав поруч з мертвими побратимами. Знайшли його за допомогою дрона.

Потім — 26 днів в реанімації, з них 5 днів не приходив до тями.

То я був між небом та землею, — жартує Олександр Дмитрович.

Потім — півтора десятка операцій. Йому вставляли імпланти замість барабанних перетинок, які лопнули. Йому лікували 9 перебитих ребер, забій грудної клітини, 5 разів відкачували рідину з легень, витягували осколки з печінки та ноги, тільки дві операції на кишківнику, 16 разів проводили гемодіаліз, аби запустити нирку…

Більше року Олександр Алифіров не залишав лікарняне ліжко, заліковував тяжкі поранення.

Олександр Алифіров в одній із лікарень

За сприяння доньки Катерини у травні до Олександра Дмитровича у лікарняну палату у Полтаві завітав Артем Погорілий, ветеран війни, який у 41-річному віці на фронті втратив ногу. Але вже дуже скоро став на протез, і повернувся до активного повноцінного життя — його можна побачити учасником різних спортивних змагань ветеранів. Артем був одним з тих, хто встановлював світовий рекорд зі стронгмену у жовтні 23-го року на тогорічному міжнародному фестивалі Арнольда Шварценеггера.

Разом з побратимами

Незабаром після цієї розмови Олександр Алифіров пробує піти у ветеранський спорт. Він їде у Кропивницький, навіть займає призові місця. Дебют йому сподобався і він приймає остаточне рішення подружитися зі спортом ветеранів. Вважає заняття спортом просто шаленим позитивом.

Так Олександр Алифіров і потрапив до збірної України на участь у міжнародному фестивалі Arnold Classic Europe.

11 жовтня починається спортивна частина фестивалю.



