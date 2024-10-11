В області закінчилося метеорологічне літо — синоптики

На Полтавщині завершилося метеорологічне літо. Про це інформують працівники обласного гідрометцентру.
Останніми «літніми» днями в області, за словами синоптиків, стали 10 та 11 жовтня. А вже з вихідних, починаючи із західних регіонів Полтавщини, по всій Полтавщині пройдуть дощі різної інтенсивності, які принесе атмосферний фронт із заходу.
Також варто очікувати і на зниження температури повітря на 7-10°. Це поверне температурний режим до кліматичної норми, притаманної цьому періоду в області. Денна температура повітря коливатиметься від 7 до 12°С.
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