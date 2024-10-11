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В області закінчилося метеорологічне літо — синоптики

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 277

 

Уже з вихідних варто очікувати зниження температури та дощі  

На Полтавщині завершилося метеорологічне літо. Про це інформують працівники обласного гідрометцентру.

Останніми «літніми» днями в області, за словами синоптиків, стали 10 та 11 жовтня. А вже з вихідних, починаючи із західних регіонів Полтавщини, по всій Полтавщині пройдуть дощі різної інтенсивності, які принесе атмосферний фронт із заходу.

 

Також варто очікувати і на зниження температури повітря на 7-10°. Це поверне температурний режим до кліматичної норми, притаманної цьому періоду в області. Денна температура повітря коливатиметься від 7 до 12°С.

Яка погода буде на Полтавщині найближчими днями

11 жовтня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14º, вдень 18-23º.
12 жовтня — хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14º, вдень 17-22º.
13 жовтня — хмарно з проясненнями, дощ, вночі місцями значний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 9-14º.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: літо погода синоптики осінь
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