В області закінчилося метеорологічне літо — синоптики

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 277

Уже з вихідних варто очікувати зниження температури та дощі

На Полтавщині завершилося метеорологічне літо. Про це інформують працівники обласного гідрометцентру.

Останніми «літніми» днями в області, за словами синоптиків, стали 10 та 11 жовтня. А вже з вихідних, починаючи із західних регіонів Полтавщини, по всій Полтавщині пройдуть дощі різної інтенсивності, які принесе атмосферний фронт із заходу.

Також варто очікувати і на зниження температури повітря на 7-10°. Це поверне температурний режим до кліматичної норми, притаманної цьому періоду в області. Денна температура повітря коливатиметься від 7 до 12°С.

Яка погода буде на Полтавщині найближчими днями

11 жовтня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14º, вдень 18-23º.

12 жовтня — хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14º, вдень 17-22º.