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У Кременчуцькому районному ТЦК новий начальник — підполковик Мазницький замінить полковника Волкова

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 1 351

 

Останній час Олександр Мазницький займав посаду начальника Другого відділу (м. Глобине) Кременчуцького районного РТЦК

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) новий начальник.

Наказом Командувача Сухопутних військ ЗСУ від 8 жовтня полковника Мирослава Волкова звільнено з посади начальника Кременчуцького РТЦК та СП та переведено до підрозділу резерву однієї з військових частин.

Іншим наказом Командувача СВ ЗСУ від 10 жовтня підполковника Мазницького Олександра Костянтиновича призначено на посаду начальника Кременчуцького РТЦК та СП. До цього він очолював Другий відділ Кременчуцького РТЦК та СП у місті Глобине.

Полковник Мирослав Волков підтвердив «Кременчуцькому Телеграфу» своє звільнення з посади та перевід до підрозділу резерву однієї з військових частин.

 

— Поки я юридично залишаюся начальником РТЦК. Підполковник Мазницький приступить до виконання обов’язків після здачі-прийому посади, на що потрібен певний час, — пояснив Мирослав Волков.

За деякими даними наразі він знаходиться на лікуванні в одному з медичних закладів.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Істомін на питання щодо причини заміни начальника Кременчуцького РТЦК утримався від коментарів.

Відомо, що підполковник Олександр Мазницький народився у 1974 році. Закінчив Кам’янець-Подільське вище військово-інженерне командне училище у 1995 році. У Збройних Силах України служив з 1991 року по 2006 рік, а потім повернувся на військову службу у 2015 році. Є учасником бойових дій.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Нагадаємо, ми писали, що ТЦК займається не лише призовом на військову службу за мобілізацією, а й іншими важливими функціями, а тому без цих військових установ ЗСУ не обійтися. Навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки залишиться функція примусової мобілізації.

Кабмін ухвалив нову схему мобілізації добровольців, а у парламенті закликають до радикальних заходів через спад призову

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Про це 1 жовтня повідомило Міністерство оборони України.

Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду, розроблена Міноборони, надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.

Україні, можливо, доведеться знизити призовний вік, якщо Росія оголосить мобілізацію — нардеп

Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники. Роман Костенко в ефірі Radio NV заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. 

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Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП Волков ЗСУ начальник Кременчук
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