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Надзвичайні новини

Врятували людину та кота: як минула попередня доба у рятувальників Кременчуччини

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 161

 

Надзвичайники також загасили дві пожежі сухостою та загоряння господарської споруди

За попередню добу рятувальники Кременчуцького району загасили три пожежі, а також врятували чоловіка та кота. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так 10 жовтня близько 18.08 надзвичайники надали допомогу місцевому чоловікові, який у ванній кімнаті будинку рукою наколовся на металевий прут. Рятувальники болгаркою спиляли прут і звільнили руку чоловіка. Далі ним займалися медики.

 

Врятували пожежники учора і кота, який на Соборній заліз на карниз балкона та не зміг самостійно спуститися. Сталася подія близько 7.10. Нам місце прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони за допомогою автодрабини піднялися на рівень балкона квартири житлового будинку, зняли кота з карниза та передали власниці.

Крім цього, на території району за попередню добу сталися й три пожежі.

Близько 16.49 згорів 1 га сухої рослинності у Кам’янопотоківській громаді. Загасили пожежу представники місцевої пожежної охорони.

Також близько 12.40 горів сухостій і в Кривушах. На місці рятувальники встановили, що ініціаторкою пожежі стала місцева мешканка, яка на території свого подвір’я підпалила сміття і лишила його без нагляду. На громадянку склали адмінпротокол за ст. 175 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Гасили пожежу представники підрозділу Піщанської місцевої пожежної охорони.

 

Ще одна пожежа сталася близько 15.32 на вул. Підгірній у Кременчуці — згоріла господарська споруда. На місці працювали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ліквідували вогонь близько 15.45. Травмованих чи загиблих немає. Причину займання встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями у Кременчуцькому районі горіло 36 га торфищ.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: рятувальники ДСНС
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