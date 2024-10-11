Учора, 10 жовтня, під час прийому громадян міським головою Кременчука, журналісти поцікавилися у Віталія Малецького, з якими питаннями звертаються до нього містяни та чи є «постійні клієнти».
Проте, за словами Малецького, є й такі громадяни, які приходять до нього просто поговорити.
Усе ж інше — робочі питання, додає мер. І кожного разу близько 70% — це нові відвідувачі, які приходять вперше. Також Малецький наголосив, що близько 50% звернень вдається вирішити відразу на місці.
Нагадаємо, минулого місяця на прийомі у міського голови кременчужанка скаржилася на нерівність розміру матеріальної допомоги для містян та сум на оздоровлення для чиновників. А у березні під час прийому чоловік «наспівав» собі кімнату у гуртожитку.
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