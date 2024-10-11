«Дехто приходить, щоб поговорити», — Малецький про відвідувачів, які найчастіше ходять на прийом

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Учора, 10 жовтня, під час прийому громадян міським головою Кременчука, журналісти поцікавилися у Віталія Малецького, з якими питаннями звертаються до нього містяни та чи є «постійні клієнти».

— Перші звернення — це учасники бойових дій, демобілізовані та члени родин (військових або ветеранів — ред.), які приходять по питаннях лікування або питаннях вирішення якихось пільг тощо. Це ті люди, яким ми допомагаємо постійно. Вони не постійно ходять, але прийом завжди починається з них, — розповідає мер.

Проте, за словами Малецького, є й такі громадяни, які приходять до нього просто поговорити.

— Є й такі заявники, які ходять для спілкування більше, для того, щоб поговорити — така категорія людей теж є. Але нам це приємно, тому що ми дістаємо інформацію певну — нам розказують, що відбувається у мікрорайоні, що там у будинку чи ще десь.

Усе ж інше — робочі питання, додає мер. І кожного разу близько 70% — це нові відвідувачі, які приходять вперше. Також Малецький наголосив, що близько 50% звернень вдається вирішити відразу на місці.

Нагадаємо, минулого місяця на прийомі у міського голови кременчужанка скаржилася на нерівність розміру матеріальної допомоги для містян та сум на оздоровлення для чиновників. А у березні під час прийому чоловік «наспівав» собі кімнату у гуртожитку.