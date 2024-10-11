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На Полтавщині понад 400 дітей потребують усиновлення — Пронін

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 202

 

Від початку року родини вдалося знайти для 34 дітей, ще 12 перебувають у процесі усиновлення  

Нині на Полтавщині проживають 417 дітей, які потребують усиновлення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, 72% цих дітей наразі зростають у сімейних формах виховання. Переважна більшість з них — старші за 10 років.

Також цьогоріч родини вдалося знайти для 34 дітей, ще 12 перебувають у процесі усиновлення.

На Полтавщині дедалі більше сімей прагнуть усиновити дитину. Протягом останніх трьох років кількість кандидатів збільшилася у два рази, — пише Пронін.

На обліку служб у справах дітей перебувають 82 потенційні усиновлювачі.

Дізнатися більше про процедуру усиновлення усі охочі можуть у службі у справах дітей ОВА за телефоном 0532502727. Спеціалісти розкажуть детально влаштування дитини під опіку, до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу.

Нагадаємо, на Полтавщині функціонують 36 дитбудинків сімейного типу і 104 прийомні родини.  

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Автор: Яна Гудзь
Теги: діти-сироти усиновлення
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