Цьогоріч у Кременчуцькій громаді з'явилася ще одна прийомна родина — Пронін

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 175

Від початку року створили ще одну прийомну сім’ю і в Горішніх Плавнях

Від початку року у межах Кременчуцького району створилися дві прийомні родини — одна у Кременчуцькій, а одна у Горішньоплавнівськоій громадах. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Ще чотири прийомні сім'ї з’явилися у Полтавській, Зіньківській, Оржицькій та Решетилівській громадаї. У Новосанжарській громаді відкрився дитячий будинок сімейного типу.

За словами Проніна, Полтавщина лідирує серед інших облатсей за розвитком сімейних форм виховання.

Нині близько 94% дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зростають у родинах. За цим показником наша область — серед лідерів у країні.

Усього на теренах області функціонують 36 дитбудинків сімейного типу і 104 прийомні родини.

Усім, хто хоче створити прийомну сім’ю чи дитбудинок сімейного типу, стати опікуном чи піклувальником керівник ПОВА радить звертатися до профільної служби за телефоном +380532502727 або на електронну пошту slnepov@adm-pl.gov.ua.

Нагадаємо, навесні під час відвідин Кременчуцького району міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповідала про долю Кременчуцького обласного спеціалізованого будинку дитини.



