Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 489

Сили оборони України наразі налічують близько мільйона українців. Втім, людей у військових частинах гостро не вистачає і саме це стало причиною внесення урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкту про посилення мобілізації (№ 10449), який 7 лютого був затверджений у першому читанні та який до кінця березня планують ухвалити в цілому.

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Рекрутинг — це сервіс для укладання контракту

Долучитися до війська наразі можна двома способами — через мобілізацію або через укладання контракту на проходження військової служби з конкретною військовою частиною. Для вдосконалення другого способу наприкінці минулого року в Україні запровадили рекрутингову компанію, до якої долучили кадрові агентства. Зокрема, в Міноборони організували співпрацю з чотирма онлайновими джоб-платформами: Lobby X, Work.ua, Robota.ua та OLX.ua. На них військові частини розміщують вакансії та через них добирають людей.

Втім, рекрутинг — це лише зручний сервіс для українців, які хочуть добровільно доєднатися до війська. Він є способом швидко знайти потрібну вакансію у війську. Далі кандидат все одно спілкується з представником кадрового органу військової частини. Якщо людина погоджується на умови служби, то військова частина надає кандидату письмову згоду (лист-відношення) про те, що готова взяти її до себе на службу за контрактом на певну посаду. Після цього кандидат має звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для оформлення документів.

Усіх відібраних кандидатів на військову службу за контрактом, як і мобілізованих, після проходження військово-лікарської комісії та оформлення документів направляють до навчальних центрів для проходження загальновійськової підготовки та підготовки за спеціальністю. А вже звідти військовослужбовець потрапляє до військової частини, з якою підписав контракт.

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Варто зазначити, що власні рекрутингові центри зараз мають деякі бригади ЗСУ та НГУ. Зокрема, 3-тя окрема штурмова бригада (у Києві, Львові та Дніпрі), де кандидати проходять не тільки співбесіду та складають тест на фізпідготовку, а й перед підписанням контракту можуть пройти тижневе випробування у навчальному центрі.

12-та бригада спеціального призначення НГУ «Азов» має аж 5 рекрутингових центрів — у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Луцьку.

Укласти контракт на проходження військової служби можна й безпосередньо в ТЦК та СП, де допоможуть знайти вакансію у військовій частині за обраною спеціальністю. Про це в інклюзивному інтерв’ю нашому виданню у лютому пояснив начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков.

— Ми зв’язуємося з військовими частинами та оформляємо контракти на проходження військової служби тільки після надходження рекомендаційних листів від них. Рекомендаційний лист — це документ про те, що військова частина готова взяти до себе цього кандидата на конкретну посаду за певною спеціальністю, — відповів він на питання журналіста «Кременчуцького Телеграфа».

Тож, на військову службу за контрактом можна поступити і без допомоги рекрутингових агентств з 18-річного віку.

Багатьох цікавить питання — чим відрізняється служба за контрактом від мобілізації та чи є у першого виду проходження військової служби якісь переваги?

Головна перевага служби за контрактом — визначеність

Контракт передбачає добровільне бажання приєднатися до ЗСУ, на відміну від мобілізації, яка є обов’язковою. У Полтавському обласному ТЦК та СП пояснюють, що військова служба за мобілізацією є основним способом комплектування ЗСУ під час дії воєнного стану.

Мобілізовані користуються усіма правами та пільгами, отримують таке ж грошове та інше забезпечення та мають такі самі можливості у проходженні служби, як і військовослужбовці контрактної служби. І все ж, у Міноборони та на онлайн-платформах рекрутингових агентств рекомендують обирати контракту форму проходження військової служби, як більш прогнозований шлях до конкретної військової частини на обрану посаду.

Основною перевагою контракту є можливість обрати підрозділ для проходження служби, а також конкретну спеціальність. Мобілізовані ж по завершенню підготовки у навчальному центрі, направляються до військової частини, яка потребує доукомплектування.

Тож, фахівці радять не чекати повістку, а самому обрати посаду та підрозділ для проходження військової служби.

— ТЦК та СП має завдання закрити доведену до них заявку Генштабу на певну кількості людей за певними військово-обліковими спеціальностями та у визначений строк. І якщо призивають за мобілізацією, то ТЦК першочергово закривають цю потребу. Побажання людини щодо роду військ чи військової спеціальності можуть врахувати, а можуть і не врахувати, зважаючи на потреби ЗСУ. У випадку з укладанням контракту ситуація зовсім інша — людина сама обирає військову частину, спеціальність та посаду. Тож, варто не чекати повістки, — пояснив колишній працівник одного з районних ТЦК Полтавської області Віктор К.

Звісно, ніхто не може дати гарантію, що зв’язківець штабу, оператор дрона чи кухар не опиниться в іншому місці. Під час війни статися може все. Проте, якщо це високопрофесійний фахівець, то така вірогідність буде мінімальною.

Оформлення контрактників зазвичай займає трохи більше часу, ніж мобілізованих, оскільки потрібно зібрати більшу кількість документів. Також потрібно пройти додатковий професійно-психологічний відбір та перевірку.

Як розповіла журналістка «Кременчуцького Телеграфа» Альона Душенко, яка у червні 2023 року змінила професію та підписала контракт з однією з військових частин Полтавщини, на проходження військово-лікарської комісії, збір усіх документів, проходження психологічного тестування та співбесід з представником військової частини вона витратила майже 3 тижні.

Хто може проходити військову службу за контрактом

У Полтавському обласному ТЦК зауважують, що військова служба за контрактом є єдиним способом потрапити до ЗСУ чоловікам віком до 27 років, які не перебувають на військовому обліку військовозобов’язаних. Це переважно ті, хто раніше не проходив військову службу та не закінчував військові кафедри вишів.

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Також це майже єдиний шлях потрапити на військову службу до ЗСУ чи НГУ для жінок. Щоправда, жінки можуть стати на військовий облік та мобілізуватися, якщо їхня спеціальність чи професія є в переліку Міноборони. Проте, це зробити доволі складно і серед мобілізованих жінок обмаль.

Окрім жінок та чоловіків віком до 27 років, які не є військовозобов’язаними, потрапити до ЗСУ через підписання контракт на проходження військової служби можуть особи без громадянства або іноземці віком від 18 років. Мобілізувати їх згідно з чинним законодавством не можуть.

Контракт під час війни можуть підписати також військовослужбовці строкової служби та мобілізовані. Це роблять переважно ті, хто хоче отримати вищу посаду чи підвищення у званні. Контрактників, які мають вищу освіту та досвід роботи за певним фахом, можуть призначати на офіцерські посади та надавати первинне офіцерське звання.

З березня 2023 року контрактники мають обов’язковий випробувальний період від місяця до пів року, щоб визначити, чи відповідає військовий вимогам служби. Якщо він не проходить випробовування, то людину мобілізують.

Для тих, хто раніше проходив кадрову службу або служив за контрактом не менше як шість місяців та курсантів випробувальний строк не встановлюють.

Загальні вимоги до прийняття на військову службу за контрактом можна прочитати на сайтах Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби та Гвардії наступу від МВС.

Скільки триває служба у мобілізованих та контрактників

В умовах воєнного стану контракт можуть укласти чоловіки та жінки на строк від 1 до 10 років. Хоча, у серпні минулого року були внесені зміни до законодавства, які дають можливість підписувати контракт не на конкретний термін, а до «закінчення особливого періоду».

Варто зазначити, що під час дії воєнного стану контракт після його закінчення автоматично продовжується до припинення воєнного стану, оголошення демобілізації чи виникнення підстав для звільнення.

Конкретних строків перебування на військовій службі за мобілізацією наразі не визначено. У чинному законодавстві йдеться про службу до закінчення воєнного стану, або до оголошення демобілізації.

Мобілізовані також можуть звільнитися, якщо мають підставу, передбачену законом.

Проте, варто зазначити, що в урядовому законопроєкті №10449, який наразі розглядається у парламенті, є пропозиції обмежити цей термін 36 місяцями.

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Чим відрізняються грошові виплати та забезпечення

Грошове забезпечення військовослужбовця не залежить від того, чи він є мобілізованим, чи контрактником. Його розмір визначає посада, військове звання, тривалість військової служби, інтенсивність та умови служби. А під час дії воєнного стану військовослужбовці, які виконують бойові завдання, отримують доплати до основного грошового забезпечення у 30, 50 або 100 тисяч гривень на місяць.

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Мінімальний розмір грошового забезпечення у військовослужбовця першого року служби стартує від 21 тисячі гривень. Саме стільки наразі отримує наша колишня колега Альона Душенко, яка проходить військову службу за контрактом в ЗСУ. За її словам, жодних затримок у виплаті за час її служби не було.

Однак людина, яка підписує контракт уперше, отримує одноразову грошову допомогу. Її розмір у 2024 році становить:

для рядового складу — 23 360 грн (8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

для сержантського і старшинського складу — 26 280 грн (9 р .п.м.);

.п.м.); для офіцерського складу — 29 200 грн (10 р. п. м.).

Щоправда, мобілізованим іноді теж виплачують одноразову грошову допомогу за ініціативи місцевих територіальних громад та у розмірі, які вони визначають. Так у Кременчуці з початку 2024 року запровадили виплату матеріальної допомоги призваним на військову службу за мобілізацією у розмірі 30 тисяч гривень.

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Під час інтерв’ю на питання нашого видання, чи є різниця в умовах військової служби за контрактом та мобілізацією, начальник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков відповів, що великої різниці немає, втім у контрактників більше соціальних гарантій.

— Військовослужбовцям при підписанні контракту виплачується одноразова грошова допомога… а при переводі до іншого місця служби підйомні. А ще контрактник має право стати на квартирний облік з перспективою отримати квартиру або грошові кошти на її придбання. Тож, військовослужбовці за контрактом мають трохи більше соціальних гарантій, — зазначив керівник ТЦК.

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Варто додати, що контрактники мають право на грошову компенсацію піднайму житла. З 1 січня 2024 року розмір цієї виплати встановлений на місяць від 3028 грн до 6053 грн (залежно від місця проживання та складу сім'ї).

На питання редакції щодо рівня грошового забезпечення відповів кременчужанин, командир танку, молодший сержант Артем Попов, який проходить службу за контрактом в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ.

— У мене механік-водій контрактник, а навідник-оператор мобілізований. Щодо грошей — все однаково. Я, як командир танка, отримую 28 тисяч плюс премії. У навідника 25. У механіка також, — розповів 24-річний танкіст, який воює на фронті вже два роки.

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Зауважимо, що він назвав суми «чистого» грошового забезпечення, без додаткової винагороди, передбаченої військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України. Її розмір становить від 30 до 100 тисяч гривень на місяць.

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Щодо інших видів забезпечення, а саме — отримання форми, спорядження, харчування — то різниці між мобілізованими та контрактниками немає. Це підтвердила Альона Душенко, зазначивши, що харчування в армії зараз якісне та різноманітне.

— Харчування гарне: м’ясо, риба, є фрукти, цитруси, банани, йогурти… Деякі частини замовляють собі навіть форель. Є можливість повноцінно харчуватися навіть вегетаріанцям, — зазначила військовослужбовиця.

Тож, попри схожий рівень усіх видів забезпечення, є певні переваги у військовій службі за контрактом у порівнянні зі службою по мобілізації є. І на питання, поставлене у заголовку, можна відповісти ствердно.