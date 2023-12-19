Речник Міноборони: рекрутинг — це зручний сервіс для добровольців, а не заміна мобілізації

У Міноборони пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом, нагадавши, що захищати країну — це обов’язок кожного громадянина
Рекрутингова компанія до ЗСУ не є заміною мобілізації. Це зручний сервіс для українців, які хочуть добровільно долучитися до війська.
Про це в ефірі «Радіо Свободи» розповів речник Міноборони Ілларіон Павлюк.
Він підтвердив слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що оцінювати рекрутинг поки ще зарано.
За його словами, рекрутинг — це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно. Водночас рекрутингова компанія не зупиняє мобілізацію.
Він додав, що результати рекрутингу можна буде оцінити впродовж трьох місяців.
Нагадаємо, станом на вересень 2023 року, Кременчуцький РТЦК та СП мобілізував на війну 7 тисяч чоловіків та понад 60 жінок.
У листопаді Міністерство оборони України розпочало новий проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України. Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір, за умовами якого цивільні рекрутери безплатно виконуватимуть роботу в інтересах ЗСУ. В Міноборони зазначали, що рекрутинг — це новий інструмент залучення молодих людей до захисту країни.
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