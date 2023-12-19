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Кременчук, Війна

Речник Міноборони: рекрутинг — це зручний сервіс для добровольців, а не заміна мобілізації

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 127

 

У Міноборони пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом, нагадавши, що захищати країну — це обов’язок кожного громадянина

Рекрутингова компанія до ЗСУ не є заміною мобілізації. Це зручний сервіс для українців, які хочуть добровільно долучитися до війська.

Про це в ефірі «Радіо Свободи» розповів речник Міноборони Ілларіон Павлюк.

Він підтвердив слова Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що оцінювати рекрутинг поки ще зарано. 

— Загалом є неправильне розуміння того, що таке мобілізація та рекрутинг. Люди змішують це до купи або думають, що рекрутинг має бути замість мобілізації, — сказав Ілларіон Павлюк.

За його словами, рекрутинг — це спосіб, що має покращити сервіс для українців, які хочуть доєднатися до ЗСУ добровільно. Водночас рекрутингова компанія не зупиняє мобілізацію.

— Це не так, що ми запровадимо рекрутинг, а значить тепер підуть воювати тільки ті, хто хочуть… Важливо розуміти, що захищати країну — це обов’язок кожного громадянина. І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо. Він створений для того, аби ті, хто хоче воювати, змогли обрати вигідні для себе умови та спеціальності, — заявив речник Міноборони.

Він додав, що результати рекрутингу можна буде оцінити впродовж трьох місяців.

— Для того, щоб його нормально оцінити, треба дивитися, скільки з тих людей, які зацікавилися рекрутингом, реально дійдуть до ВЛК. Скільки з них потім виявляться придатними до військової служби та опиняться у війську, — резюмував Ілларіон Павлюк.

Нагадаємо, станом на вересень 2023 року, Кременчуцький РТЦК та СП мобілізував на війну 7 тисяч чоловіків та понад 60 жінок.

У листопаді Міністерство оборони України розпочало новий проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України. Заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв підписали відповідний договір, за умовами якого цивільні рекрутери безплатно виконуватимуть роботу в інтересах ЗСУ. В Міноборони зазначали, що рекрутинг — це новий інструмент залучення молодих людей до захисту країни.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони мобілізація призов рекрутинг добровольці
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