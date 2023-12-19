У Семенівці на підприємстві травмувався чоловік

19 грудня близько 10.00 на одному з промислових підприємств у селищі Семенівка травмувався працівник. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
На місце прибула слідчо-оперативна група із міста Глобине та медики.
За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік впав з висоти під час чищення сушарки. Медики його госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Слідчі з’ясовують обставини та причини події.
Нагадаємо, нещодавно на підприємстві у Глобиному під час виробничого процесу працівник травмував руку.
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