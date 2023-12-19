У Семенівці на підприємстві травмувався чоловік

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 139

Зараз він перебуває у лікарні

19 грудня близько 10.00 на одному з промислових підприємств у селищі Семенівка травмувався працівник. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

На місце прибула слідчо-оперативна група із міста Глобине та медики.

За попередньою інформацією правоохоронців, чоловік впав з висоти під час чищення сушарки. Медики його госпіталізували.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Слідчі з’ясовують обставини та причини події.

Нагадаємо, нещодавно на підприємстві у Глобиному під час виробничого процесу працівник травмував руку.