На підприємстві у Глобиному травмувався чоловік

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Вранці 26 листопада на місцевому підприємстві у Глобиному травмувався робітник. Його рука потрапила у транспортер.

Про це повідомили в обласній поліції.

37-річного працівника госпіталізували. Нині слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.271 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого) Кримінального кодексу України.