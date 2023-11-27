Фантомний знак. Або чому досі не перекрили в'їзд до супермаркету біля палацу культури «Кредмаш»

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 506

План організації дорожнього руху на цій ділянці дороги є, його втілення поки немає. Що з цього приводу думають відповідальні особи, пішоходи та водії — відеорепортаж «Кременчуцького Телеграфа»

Проблема заїзду автомобілів через пішохідний перехід до супермаркету у цьому місці не нова. Вирішити її намагалися на початку вересня, тоді у поліції зазначали, що проїзд на площу мають перекрити фізично, залишивши два можливі варіанти заїзду — з боку більярдного клубу «Бінго» та з боку нового «Маркетопту». Лише за два місяці — 14 листопада, тут з'явився знак «в'їзд заборонено», фото опублікував «Х.Кременчук» у Telegram.

Однак, провисів знак там недовго. Кременчужанин Андрій, який мешкає неподалік, говорить, знак був, але швидко зник:

«Тиждень-півтора тому бачив його. Але, вочевидь, зняли».

Володимир зі своєю дружиною заїхали через пішохідний перехід. Говорять, знак тут не бачили, а лише чули про його короткострокове існування. Цей заїзд для водіїв вже традиційний. Пішоходів, здебільшого такий стан справ не влаштовує. Анастасія говорить, ходити тут самій, а тим паче з дитиною небезпечно:

«Чесно кажучи, заважають тут автомобілі. Це, як мінімум, небезпечно з дитиною переходити. В будь-який момент на швидкості може вилетіти автомобіль. Парковка — без проблем, але щоб тут була проїзна частина — занадто».

Виконуюча обов'язки командира батальйону Управління патрульної поліції Кременчука Вікторія Давидюк розповідає — питання про організацію руху за узгодженою схемою тут постало після відкриття супермаркету. Адже поряд дві зупинки громадського транспорту, тож пішоходів багато.

— У цьому місці є погоджена схема, на якій позначені всі знаки. В цьому випадку, передбачається фізичне перекриття заїзду на цю площу з вулиці Олександра Халаменюка та з іншого напрямку. На цьому етапі ми бачимо, що тут не до кінця завершена правильна організація дорожнього руху, відповідно до затвердженої схеми. Схемою знак передбачений біля пішоходного переходу. Він був тут встановлений, але потім його було демонтовано. До поліції інформація про знак, хто його зняв, не надходила. Суть знаку у тому, щоб інформувати водіїв, про те, що знизу буде рух перекрито, — говорить Вікторія.

Нині водії правила дорожнього руху не порушують, адже знаку, як бачимо, немає. Вікторія Давидюк зазначає, що самі поліціянти дорожні знаки не встановлюють та не знімають, а лише погоджують місце та схему їх встановлення. За її словами, саме органи місцевого самоврядування є власниками доріг по місту, тож, саме вони несуть відповідальність за організацію дорожнього руху.

— Перед тим, як здавати проєкт, повинні були подумати про організацію руху. Міська влада мала перекласти повноваження на власника і створити тут безпечні умови для водіїв та пішоходів, — додає вона.

Для довідки:

Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого значення регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Подібні рішення неможливі без погодження, у нашому випадку, міської влади.

Раніше, заступник міського голови Іван Москалик заявляв журналістам, що навіть встановлення напівсфер біля ПК «Кредмаш» міська влада не погоджувала. Тож, ми поцікавилися у чиновника, чи знають власники доріг по місту, хто встановив, та швидко прибрав цей знак.

— Організацією дорожнього руху займається поліція. Шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) знак не встановлювало. Або встановлював власник, або орендар. Можливо, вони демонтували, чи кудись він дівся, — прокоментував Іван Москалик.

Тож, поки ми шукаємо, куди зник дорожній знак, у поліції констатують — він мав попереджати водіїв, що рух цією ділянкою дороги перекриють напівсферами.

«Є організовані заїзди. У разі блекаутів, зникнення світла, несприятливих погодних умов, все буде на розсуд та добропорядність водіїв. Напівсфери просто не буде видно», — говорить Вікторія Давидюк.

Орендарі приміщення від коментарів утрималися. Нагадаємо, що сама будівля колишнього боулінг-клубу належить сім'ї Народного депутата Юрія Шаповалова. У поліції ж зазначають, відповідальну особу, яка б мала усунути усі недоліки, наразі, встановлюють.