Фантомний знак. Або чому досі не перекрили в'їзд до супермаркету біля палацу культури «Кредмаш»

План організації дорожнього руху на цій ділянці дороги є, його втілення поки немає. Що з цього приводу думають відповідальні особи, пішоходи та водії — відеорепортаж «Кременчуцького Телеграфа»
Проблема заїзду автомобілів через пішохідний перехід до супермаркету у цьому місці не нова. Вирішити її намагалися на початку вересня, тоді у поліції зазначали, що проїзд на площу мають перекрити фізично, залишивши два можливі варіанти заїзду — з боку більярдного клубу «Бінго» та з боку нового «Маркетопту». Лише за два місяці — 14 листопада, тут з'явився знак «в'їзд заборонено», фото опублікував «Х.Кременчук» у Telegram.
Однак, провисів знак там недовго. Кременчужанин Андрій, який мешкає неподалік, говорить, знак був, але швидко зник:
Володимир зі своєю дружиною заїхали через пішохідний перехід. Говорять, знак тут не бачили, а лише чули про його короткострокове існування. Цей заїзд для водіїв вже традиційний. Пішоходів, здебільшого такий стан справ не влаштовує. Анастасія говорить, ходити тут самій, а тим паче з дитиною небезпечно:
Виконуюча обов'язки командира батальйону Управління патрульної поліції Кременчука Вікторія Давидюк розповідає — питання про організацію руху за узгодженою схемою тут постало після відкриття супермаркету. Адже поряд дві зупинки громадського транспорту, тож пішоходів багато.
Нині водії правила дорожнього руху не порушують, адже знаку, як бачимо, немає. Вікторія Давидюк зазначає, що самі поліціянти дорожні знаки не встановлюють та не знімають, а лише погоджують місце та схему їх встановлення. За її словами, саме органи місцевого самоврядування є власниками доріг по місту, тож, саме вони несуть відповідальність за організацію дорожнього руху.
Для довідки:
Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого значення регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Подібні рішення неможливі без погодження, у нашому випадку, міської влади.
Раніше, заступник міського голови Іван Москалик заявляв журналістам, що навіть встановлення напівсфер біля ПК «Кредмаш» міська влада не погоджувала. Тож, ми поцікавилися у чиновника, чи знають власники доріг по місту, хто встановив, та швидко прибрав цей знак.
Тож, поки ми шукаємо, куди зник дорожній знак, у поліції констатують — він мав попереджати водіїв, що рух цією ділянкою дороги перекриють напівсферами.
Орендарі приміщення від коментарів утрималися. Нагадаємо, що сама будівля колишнього боулінг-клубу належить сім'ї Народного депутата Юрія Шаповалова. У поліції ж зазначають, відповідальну особу, яка б мала усунути усі недоліки, наразі, встановлюють.
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