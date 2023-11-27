Емблеми футбольних клубів Першої Ліги з Полтавщини очима нейромережі

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 156

Видання «Трибуна» опублікувало добірку емблем футбольних клубів Першої Ліги, які були намальовані нейромережею. Серед них три клуби з Полтавщини: «Кремінь», «Гірник-Спорт» та «Полтава».

Нагадуємо, що нейромережі мають один суттєвий мінус — незнання алфавіту. Тому назви деяких клубів на емблемі можуть бути написані з помилками, наприклад як «Гірник-Спорт».

Пропонуємо читачам ТЪ ознайомитися з ними:

Кремінь

Гірник-Спорт

Полтава