Емблеми футбольних клубів Першої Ліги з Полтавщини очима нейромережі

Видання «Трибуна» опублікувало добірку емблем футбольних клубів Першої Ліги, які були намальовані нейромережею. Серед них три клуби з Полтавщини: «Кремінь», «Гірник-Спорт» та «Полтава».
Нагадуємо, що нейромережі мають один суттєвий мінус — незнання алфавіту. Тому назви деяких клубів на емблемі можуть бути написані з помилками, наприклад як «Гірник-Спорт».
Пропонуємо читачам ТЪ ознайомитися з ними:
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