В аварію на Полтавщині потрапили три автівки: є травмований

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Одного з учасників ДТП госпіталізували

26 листопада на автодорозі Лубни-Миргород-Опішня сталась аварія за участі трьох машин. Про це повідомили в обласній поліції.

За даними слідчих, автомобіль Renault Kangoo, під керуванням 50-річного киянина, врізався у ВАЗ 21099, яким керував 46-річний полтавець. Після цього автомобіль ВАЗ 21099 зіткнувся з вантажівкою DAF, якою керував 34-річний мешканець Полтавської області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій ВАЗа отримав травми, його госпіталізували. Інші водії транспортних засобів не постраждали.

Відкрили кримінальне провадження передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.