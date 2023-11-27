У Кременчуці чоловік з ножем пограбував літню жінку — поліція

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Правоохоронці Кременчука підозрюють 41-річного місцевого мешканця у розбійному нападі на жінку. Про це повідомили в обласній поліції.

Подія сталась 26 листопада. Заява до поліції від 71-річної потерпілої надійшла приблизно о 18.00. Вона розповіла, що чоловік, який орендував у неї житло, з ножем забрав її мобільний телефон та гроші. Після злочину чоловік втік з місця події.

Упродовж години поліціянти встановили та затримали фігуранта. Наразі йому мають обрати запобіжний захід.

Слідчі проводять розслідування в рамках відкритого провадження за ч.4 ст.187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.