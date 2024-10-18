У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Віталієм Подлєгаєвим

У понеділок, 21 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Віталія Подлєгаєва. Про це інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука.
Загинув військовослужбовець 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України.
Прощання та поховання Віталія Подлєгаєва відбудеться у понеділок, 21 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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