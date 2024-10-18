У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим військовим Віталієм Подлєгаєвим

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У понеділок, 21 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Віталія Подлєгаєва. Про це інформує Департамент соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовослужбовець 4 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України.

Прощання та поховання Віталія Подлєгаєва відбудеться у понеділок, 21 жовтня:

11.00 — прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.