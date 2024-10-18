Кременчужани спробували «політати» на симуляторах БпЛА

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Протягом двох днів, 17 та 18 жовтня, у Кременчуці всі бажаючи мали можливість спробувати «політати» на симуляторі та випробувати різні комплекси БпЛА

Команда Drone Force провела тест-драйв, а також розповіла про підрозділи БпС, про фахівців, які потрібні та про те, як можна доєднатися до ЗСУ через програму Drone Force.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з начальницею центру рекрутингу та підготовки Drone Force Тетяною Муравйовою. Вона зазначила, що кременчужани досить жваво йшли на тест-драйв. Заходом зацікавилися люди різного віку, але найбільше — молодь та жінки.

— Кременчужани вразили обізнаністю в темі й кількістю людей, які щось знають про цей напрямок. Тобто хтось читав щось в інтернеті, хтось проходить якісь онлайн-курси, були люди, які вже пройшли курси в цивільних школах. І це приємно виражає. Бо саме за безпілотними системами майбутнє. Ми вже бачимо, наскільки вони змінили хід війни, й цей напрямок продовжує розвиватися, — розповіла начальниця центру.

За словами начальниці Тетяни Муравйової, ініціатива проведення тест-драйву має два основних моменти: перший — залучення людей до війська, другий — популяризація напрямку безпілотних систем.

— Всі, хто звернувся, отримали консультацію, а також спробували свої сили з інструктором, який розказав та показав на симуляторах різного типу, як можна «літати». Бажаючи пробували свої сили на симуляторах FPV-дронів, мультироторного та навіть літакового типу.

Начальниця центру розповіла, що Drone Force створений при командуванні сухопутних військ управлінні безпілотних систем. Для залучення до підрозділів безпілотних систем був розроблений певний алгоритм, який дозволяє кандидату пройти професійний відбір, й потім потрапити в обрану ним частину на обрану спеціальність.

— Ми набираємо в підрозділи безпілотних систем на такі посади, як оператор БПЛА, це може бути зовнішній пілот, оператор певного комплексу, аналітик-дешифрувальник, водій-електрик, механік-інженер, майстер. Палітра фахівців дуже велика, — розповідає пані Тетяна.

Вона запевняє, що кандидат може бути впевненим в тому, що потрапить саме в ту частину, яку обере, й на ту саму посаду, на яку буде навчатися.

— Ми розуміємо побоювання людей, допускаємо, що у когось є негативний досвід. Коли ми створювали цей проєкт, ми максимально працювали з такими болями, тому у нас є певні гарантії, які якраз забезпечують потрапляння людини саме в обраний підрозділ. Це відбувається, по-перше, завдяки підписанню контрактів, й по-друге, через те, що всі кандидати заходять в один навчальний центр, після якого направляються на фахову підготовку й у свій підрозділ попадають вже захищеними, бо наявність фахової підготовки гарантує присвоєння військово-облікової спеціальності — оператор БПЛА. Згідно з певними наказів, які були видані безпосередньо головнокомандувачем збройних сил, забороняється навчених пілотів переміщати на інші посади.



































Фото: Мирослава Українська