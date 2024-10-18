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Коли будуть перші виплати за програмою «Національний кешбек» — роз’яснення Мінекономіки

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 2

 

Для отримання кешбеку необхідно активувати картку для виплат у застосунку «Дія»

З 22 по 31 жовтня українці отримають перші виплати в рамках програми «Національний кешбек». Загалом 646 378 людей сумарно отримають 37,2 млн грн, накопичених за покупки, здійснені в вересні.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Витратити свій кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на ЗСУ чи придбати військові облігації.

— Кешбек є формою фінансової підтримки громадян від держави… Для нас дуже важливо, щоб українці обирали українське. Очікуємо, що такі додаткові переваги не лише будуть соціальною підтримкою, але стимулюють розвиток українських виробників, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Кошти будуть нараховані тим громадянам, які купували українські товари і отримали кешбек на суму понад 2 грн за вересень. Загалом таких споживачів виявилося 646 378.

Для отримання кешбеку необхідно активувати картку для виплат у застосунку «Дія». Ті, хто це зробив, отримають кешбек за вересень у жовтні.

— Хто не активував в Дії свою картку для виплат, а таких споживачів понад 300 тисяч станом на кінець вересня, має це зробити. Кошти нікуди не зникнуть, будуть виплачені в листопаді, — йдеться у повідомленні.

Що важливо — отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Відповідний закон ухвалений Верховною Радою.

Виплата кешбеку відбуватиметься щомісячно, з 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, а в кінці листопада — за жовтень.

Нагадаємо, щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

  1. Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
  2. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми. 
  3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
  4. У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму.  Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, з Полтавської області учасниками програми уже стали 40 виробників.

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Автор: Віктор Крук
Теги: кешбек Міністерство економіки Національний кешбек Дія
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