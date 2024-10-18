Коли будуть перші виплати за програмою «Національний кешбек» — роз’яснення Мінекономіки

З 22 по 31 жовтня українці отримають перші виплати в рамках програми «Національний кешбек». Загалом 646 378 людей сумарно отримають 37,2 млн грн, накопичених за покупки, здійснені в вересні.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Витратити свій кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспорт та інші. Або задонатити на ЗСУ чи придбати військові облігації.
Кошти будуть нараховані тим громадянам, які купували українські товари і отримали кешбек на суму понад 2 грн за вересень. Загалом таких споживачів виявилося 646 378.
Для отримання кешбеку необхідно активувати картку для виплат у застосунку «Дія». Ті, хто це зробив, отримають кешбек за вересень у жовтні.
Що важливо — отриманий кешбек не буде оподатковуватись. Відповідний закон ухвалений Верховною Радою.
Виплата кешбеку відбуватиметься щомісячно, з 20 числа наступного місяця за попередній. Тобто в кінці жовтня споживачі отримають кешбек, накопичений за вересень, а в кінці листопада — за жовтень.
Нагадаємо, щоб отримувати кешбек від держави необхідно:
Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.
Нагадаємо, з Полтавської області учасниками програми уже стали 40 виробників.
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