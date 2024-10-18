У Кременчуцькому районі найбільше подорожчали олія та яйця, а подешевшало дизельне пальне

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Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 17 жовтня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині найбільше подорожчали яйця, олія та автогаз, а подешевшали капуста та дизельне пальне.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі продукти харчування, сезонні овочі та фрукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 3,60 грн за десяток;

олія соняшникова — на 0,60 грн за літр;

морква — на 0,37 грн за кг;

цибуля ріпчаста — на 0,30 грн за кг;

буряк — на 0,15 грн за кг;

борошно пшеничне — на 0,15 грн за кг;

автогаз — на 1,00 грн за літр.

подешевшали:

капуста — на 1,00 грн за кг;

дизельне пальне — на 1,55 грн за літр.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари.