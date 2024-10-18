Молодь Горішніх Плавнів допомагає воїнам Збройних сил України

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 55 Партнерський проєкт

Протягом року дітям та педагогам вдалося зібрати близько 400 тис. грн, які вони передали у різні підрозділи

У День захисників та захисниць України освітяни Горішніх Плавнів підбили підсумки молодіжного проєкту з допомоги воїнам Збройних сил України, який тривав майже рік. За цей час вдалося зібрати близько 400 тис. грн. Про це повідомила начальниця відділу у справах сім’ї та молоді служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики, координаторка проєкту Тетяна Оробченко. Кошти були передані в різні підрозділи, у складі яких боронять Україну воїни з Горішніх Плавнів.

Захід із нагоди підведення підсумків проєкту відбувся 1 жовтня. На ньому були присутні військовослужбовці з нашого міста, які представляють підрозділи, куди була спрямована зібрана школярами допомога. Ініціатива була започаткована педагогами й учнями школи № 5 у листопаді минулого року. До проєкту долучилися колективи всіх освітніх закладів міста.

— За 2024 рік участь у проєкті взяли тисячі дітей, батьків, учителів, творчі колективи та волонтери, — повідомила соціальний педагог зі школи No 5 Дар’я Немченко. — У рамках проєкту проводилися благодійні ярмарки, конкурс поезії, зустрічі з воїнами ЗСУ та їхніми родинами, інші заходи.

— Я щиро вдячна команді проєкту, і я пишаюся тим, що працюю з такою командою«, — наголосила Тетяна Оробченко. Звертаючись до військовослужбовців, вона підкреслила, що саме завдяки їм „ми не бачимо всіх жахіть війни“. „Ви бачили таке, про що ми можемо тільки здогадуватися. Ми їмо у своїх кухнях, а ввечері лягаємо на чисту постіль. Ми бачимо своїх батьків. Зі святом, дорогі мої, — підсумувала вона.

Під час самого заходу, вказала Тетяна Оробченко, представникам ЗСУ було передано понад 200 тис. грн, зібраних на благодійних акціях, зокрема, ярмарках та концертах із нагоди Дня захисників та захисниць, за підтримки вчителів та батьків учнів. Крім того, діти виготовили близько 1500 сувенірних ‚патріотичних брошок‘ для захисників, які передавали на знак вдячності бійцям, що перебувають на різних ділянках фронту. Також цей сувенір став символом відкритого міського вечора поезії «Із любов’ю до України», проведеного в рамках проєкту.