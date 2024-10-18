Де у Кременчуці у суботу планово вмикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи



У суботу, 19 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пров. Вагонобудівний, 2/34-32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3-23/10;

пров. Космічний, 15-19;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;

пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;

пров. Івана Паторжинського, 1-12;

вул. Різдвяна, 18Б,

вул. Софіївська, 41/26-55/35;

вул. Чорноморська, 1/9-24/35;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-28;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 28/30, 30. З 8.00 до 18.00 вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;

вул. Володимира Вернадського, 57-80;

вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;

вул. Портова, 3-26/6;

вул. Правобережна, 33;

пров. Придніпровський, 2-19;

вул. Східна, 3;

вул. Шістдесятників, 1-26/2;

вул. Правобережна;

вул. Виноградна, 15-20;

вул. І.Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М.Березовського, 20-45;

вул. Республіканська, 22-36;

пров. Костянтина Ушинського, 1-12;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26.

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