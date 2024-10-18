Де у Кременчуці у суботу планово вмикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:04
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 19 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Вагонобудівний, 2/34-32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-23/10;
- пров. Космічний, 15-19;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- пров. Лікаря Самойловича, 32/1-93;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- пров. Івана Паторжинського, 1-12;
- вул. Різдвяна, 18Б,
- вул. Софіївська, 41/26-55/35;
- вул. Чорноморська, 1/9-24/35;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 28/30, 30.
З 8.00 до 18.00
- вул. Антоненка-Давидовича, 2-38;
- вул. Володимира Вернадського, 57-80;
- вул. Дніпрової Чайки, 1/10-31;
- вул. Портова, 3-26/6;
- вул. Правобережна, 33;
- пров. Придніпровський, 2-19;
- вул. Східна, 3;
- вул. Шістдесятників, 1-26/2;
- вул. Правобережна;
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І.Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М.Березовського, 20-45;
- вул. Республіканська, 22-36;
- пров. Костянтина Ушинського, 1-12;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
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