Зупинилося серце військовослужбовця 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Олександра Чуприни

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Військовий мав звання молодшого сержанта, до війни працював в агрофірмі

Учора, 17 жовтня, зупинилося серце військовослужбовця 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Олександра Чуприни. Про це інформує пресслужба бригади.

Народився чоловік 6 грудня 1971 року у селі Юрки тодішнього Козельщинського району.

До лав Збройних сил України приєднався 26 квітня 2022 року. У цивільному житті працював трактористом агрофірми «Добробут» у селі Хорішки Козельщинської громади.

Під час служби молодший сержант Чуприна зарекомендував себе як старанний військовослужбовець, користувався авторитетом серед побратимів, повідомляють у бригаді. Мав статус учасника бойових дій.

Помер військовослужбовець внаслідок гострої серцево-легеневої недостатності.

Поховання Олександра Чуприни відбудеться завтра, 19 жовтня, о 12.00 у селі Хорішки Козельщинської громади.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого військового.