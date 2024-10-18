У Горішніх Плавнях видали кілька краєзнавчих публікацій

У Горішніх Плавнях презентували брошуру «Письменник Божою милістю», видану з нагоди 100-ї річниці від дня народження видатного земляка — письменника Павла Загребельного. Також було представлено краєзнавче видання «Наше Солошине: від давнини до сьогодення» в чотирьох томах
Презентація відбулася у вересні в культурному центрі міської бібліотеки. Зустріч провели в рамках циклу заходів із нагоди 100-ї річниці від дня народження письменника, Героя України, лауреата Шевченківської та Державної премій Павла Загребельного, який є уродженцем села Солошиного нинішньої Горішньоплавнівської громади.
Очільниця Солошинського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів і філії комунального закладу «Централізована бібліотечна система» (ЦБС) міста Віра Свириденко презентувала брошуру «Письменник Божою милістю». Це видання — результат спільної роботи краєзнавчого музею Горішніх Плавнів, його Солошинського відділу та ЦБС.
За словами краєзнавиці, збірка розрахована на всіх прихильників творчості великого генія.
Затим Віра Свириденко презентувала чотиритомне видання «Наше Солошине: від давнини до сьогодення». За словами музейниці, ідея написання книги про Солошине давно не давала їй спокою — від початку 2000-х років. Утім, одна справа зібрати матеріали, інша — знайти видавництво та кошти, зазначила вона.
Тож разом, за словами Віри Свириденко, вони почали думати про видання книги. «У мене на той час було вже чимало зібрано матеріалів із історії села. Були пошукові роботи, дослідження, які вели разом із дітьми по лінії Малої академії наук. У музеї були фотографії. Михайло Задорожній почав збір фотографій та спогадів односельчан. Були і глузування, і нерозуміння, і підтримка, але робота рухалася вперед», — підсумувала музейниця. Вона зауважила, що назву книги запропонував Олександр Кулик. Таким чином, перший збірник статей, спогадів, документів, фотографій вийшов 2015 року у видавництві «Полтавська думка». Натхненні успіхом Віра Свириденко і Михайло Задорожній, за участі своїх односельців, взялися продовжувати роботу.
Тоді вже стало цікаво і односельцям, і тим, хто вже давно жив поза межами Солошиного. Михайлу Задорожньому надсилали фотографії, писали листи зі спогадами.
До речі, як зазначила Віра Свириденко, Михайло Задорожній не має спеціальної освіти. Середню освіту отримав свого часу у вечірній школі, потім закінчив курси трактористів і працював у колгоспі. Полюбляв інколи до свят, на дні народження друзям дарувати віршовані вітання. А коли вийшов на пенсію, спробував писати вірші. Видав дві збірки поезій.
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