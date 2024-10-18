У Горішніх Плавнях видали кілька краєзнавчих публікацій

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У Горішніх Плавнях презентували брошуру «Письменник Божою милістю», видану з нагоди 100-ї річниці від дня народження видатного земляка — письменника Павла Загребельного. Також було представлено краєзнавче видання «Наше Солошине: від давнини до сьогодення» в чотирьох томах

Презентація відбулася у вересні в культурному центрі міської бібліотеки. Зустріч провели в рамках циклу заходів із нагоди 100-ї річниці від дня народження письменника, Героя України, лауреата Шевченківської та Державної премій Павла Загребельного, який є уродженцем села Солошиного нинішньої Горішньоплавнівської громади.

Очільниця Солошинського відділу краєзнавчого музею Горішніх Плавнів і філії комунального закладу «Централізована бібліотечна система» (ЦБС) міста Віра Свириденко презентувала брошуру «Письменник Божою милістю». Це видання — результат спільної роботи краєзнавчого музею Горішніх Плавнів, його Солошинського відділу та ЦБС.

— Це видання стало підсумком досліджень життя та творчості Павла Загребельного. У брошурі міститься біографія неперевершеного майстра пера, унікальні світлини із сімейного архіву, спогади краєзнавця Михайла Задорожнього, маловідомі факти життєпису, — наголосила Віра Свириденко. — Збірка рясніє влучними цитатами про мову та крилатими висловами про важливі миттєвості сьогодення, які заповів своїм вдячним читачам письменник. Також тут є вірші наших земляків про нього.

За словами краєзнавиці, збірка розрахована на всіх прихильників творчості великого генія.

— Це видання є своєрідним гідом у життєвому і творчому просторі письменника від Бога Павла Загребельного, — наголосила вона.

Затим Віра Свириденко презентувала чотиритомне видання «Наше Солошине: від давнини до сьогодення». За словами музейниці, ідея написання книги про Солошине давно не давала їй спокою — від початку 2000-х років. Утім, одна справа зібрати матеріали, інша — знайти видавництво та кошти, зазначила вона.

— Якось до мене прийшов краєзнавець Михайло Задорожній і розповів, що він як член Кобеляцької громадської організації «Літератор» разом зі своїми колегами їздив на зустріч до Козельщини і там познайомився з головним редактором газети «Полтавська думка» Олександром Куликом. Дізнався, що є села на Полтавщині, які надрукували в її редакції книги про історію своїх сіл. Олександр Кулик запропонував це зробити й Михайлу Задорожньому, — розповіла краєзнавиця.

Тож разом, за словами Віри Свириденко, вони почали думати про видання книги. «У мене на той час було вже чимало зібрано матеріалів із історії села. Були пошукові роботи, дослідження, які вели разом із дітьми по лінії Малої академії наук. У музеї були фотографії. Михайло Задорожній почав збір фотографій та спогадів односельчан. Були і глузування, і нерозуміння, і підтримка, але робота рухалася вперед», — підсумувала музейниця. Вона зауважила, що назву книги запропонував Олександр Кулик. Таким чином, перший збірник статей, спогадів, документів, фотографій вийшов 2015 року у видавництві «Полтавська думка». Натхненні успіхом Віра Свириденко і Михайло Задорожній, за участі своїх односельців, взялися продовжувати роботу.

— Михайло Задорожній — людина напориста, знає набагато більше від мене й односельців, тож знайшов солошан не лише в Полтаві, Дніпрі, Києві, а й в інших куточках України, — наголосила Віра Свириденко. — Збільшилася кількість бажаючих розповісти історію своєї сім’ї. Так у 2019 році народився другий збірник документів, статей, спогадів, фотографій «Наше Солошине».

Тоді вже стало цікаво і односельцям, і тим, хто вже давно жив поза межами Солошиного. Михайлу Задорожньому надсилали фотографії, писали листи зі спогадами.

— І коли ти втягуєшся в таку роботу, то не знаєш, чи зможеш поставити крапку. Так і Михайло Задорожній: нарікав, що вже важко їздити у видавництво, що йому потрібні помічники, але продовжував працювати. Зміг зібрати матеріали ще для двох видань, які побачили світ у 2021 та 2024 роках, — зауважила музейниця.

До речі, як зазначила Віра Свириденко, Михайло Задорожній не має спеціальної освіти. Середню освіту отримав свого часу у вечірній школі, потім закінчив курси трактористів і працював у колгоспі. Полюбляв інколи до свят, на дні народження друзям дарувати віршовані вітання. А коли вийшов на пенсію, спробував писати вірші. Видав дві збірки поезій.

— А ще Михайло Іванович єдиний на сьогодні коваль у селі. Минулої зими виготовляв скоби для наших захисників на замовлення волонтерів. Тож він має різносторонні таланти, — наголосила Віра Свириденко. — І якби не підводило здоров’я, то вже невдовзі, мабуть, мав би нові спогади, нові унікальні фотографії. Але робота продовжується. Я маю надію, що в майбутньому з’явиться ще один такий збірник.