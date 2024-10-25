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Чи підтримують українці вступ до НАТО та ЄС — опитування «Центру Разумкова»

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 347 Коментарів: 1

 

Загалом було опитано 2016 респондентів віком від 18 років

Абсолютна більшість громадян України проголосували б за вступ України до ЄС та НАТО на референдумі, якби він відбувся зараз.

Про це свідчить опитування «Центру Разумкова».

Якби референдум щодо вступу України до Європейського Союзу відбувся найближчим часом, участь у ньому взяли б 81% опитаних. У листопаді-грудні 2021 року, перед початком повномасштабної війни, про готовність взяти участь у такому референдумі заявляли 69% респондентів.

Серед тих, хто готовий взяти участь у референдумі, 88% підтримали б вступ до ЄС (проти — 8%). У 2021 році ці показники становили відповідно 78% і 18%.

У разі проведення референдуму про вступ до НАТО найближчим часом, участь у ньому взяли б 82% опитаних, тоді як у листопаді-грудні 2021 року таких було 67%.

За вступ до НАТО проголосували б 86% тих, хто має намір взяти участь у референдумі (проти — 10%). У 2021 році ці показники становили відповідно 70% і 24,5%.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», методом face-to-face в усіх областях та територіях, що контролюються урядом України та де не ведуться бойові дії.

Загалом опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія НАТО Євросоюз вступ
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zzzzzz:
Сьогодні, 10:13

Дес ь 10 відсодків клінічних ідіотів, та ждунів сруського миру


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