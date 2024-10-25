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У Кременчуці планують закріпити території за фігуранткою журналістського матеріалу про забудову річки

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 784

У документі вказано, що об’єкти, які знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим

У Кременчуці виконавчий комітет планує закріпити територію для благоустрою, що розміщена у прибережній захисній смузі, за Тетяною Ущенко. Раніше жінка вже фігурувала у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа» щодо забудови річки Сухий Кагамлик. Відповідний документ проєкту оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 24 жовтня. 

 

Площа території становить 28,55 м х 15 м. У документі вказано, що об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим.

Нагадаємо, раніше кременчужани скаржились на забудову річки Сухий Кагамлик. Власники новобудов почали огороджувати прибережні території річки, роблячи для себе окремі виходи до води, розповідають «Телеграфу» обурені жителі мікрорайону. Найбільше жителі міста відзначали, зокрема, забудову дружини начальника караулу 24 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Олега Ущенка Тетяни.

Ситуацію прокоментував журналістам безпосередньо Олег Ущенко. Тоді чоловік розповів, що огорожа, що встановлена на ділянці, потрібна для збереження зелених насаджень — «наразі земельна ділянка йде у процесі узаконення». «Перешкоджання до річки немає», стверджував Ущенко.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: забудова Сухий Кагамлик
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