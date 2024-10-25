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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині суд покарав водія, який ухилився від мобілізації, бо «заброньований»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 716

 Чоловікові вручили повістку, але він її проігнорував

Лохвицький районний суд Полтавської області ухвалив вирок у справі №538/1766/24 щодо чоловіка, який ухилився від мобілізації. Підсудний працює водієм в одному з товариств й був визнаний придатним до військової служби у квітні 2024 року, після чого отримав повістку. Проте чоловік не з'явився до військкомату, посилаючись на те, що має бронь від мобілізації.

На суді чоловік визнав провину, пояснивши, що на момент розгляду справи вже отримав бронювання від служби. Суд врахував його позитивну характеристику з роботи, відсутність судимостей і те, що він не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра.

За результатами судового розгляду чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією) та призначили покарання у вигляді 1 року і 6 місяців іспитового терміну.

Нагадаємо, що в Україні повторно перевірять «критичність» підприємств для отримання права на бронювання від мобілізації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: бронювання ухилення від мобілізації судова справа
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