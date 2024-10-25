На щиті до Кременчуччини повернувся військовий Олександр Задков

На російсько-українській війні загинув воїн з Кременчуччини Олександр Задков, повідомляє пресслужба Кам'янопотоківської громади.
Олександр народився 15 червня 1982 року. Проживав у селі Садки Кам’янопотоківської громади Кременчуцького району.
19 жовтня громада, схилившись на коліно, провела захисника України в останню путь. Прощання відбулося у Садках. Поховали воїна на Деївському кладовищі.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким військовослужбовця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.