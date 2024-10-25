Хто стоїть за «Кулиничами»?

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Як родина секретаря міської ради та колишня чиновниця мерії пов’язані з бізнес-леді, що володіє мережею торгових павільйонів та придбала комунальне майно у центрі міста за «три копійки»

Наприкінці вересня мерія розглядала питання, чи продовжувати розміщення 9 торгових павільйонів, що працюють під вивіскою «Кулиничі». Попри критику мера щодо утримання прилеглої території — сміття, хащі, відсутність мощення — дозвіл дали на 5 років, одноголосно. Це нас здивувало: чому так?

«Полний, ізвінітє…»

Коли розпочали показ слайдів з торговими павільйонами «Кулиничі», міський голова раптом звернувся до секретаря міської ради пана Гриценка.

— Юрій Васильович, ну, нада трошки привести його до ладу.

Далі скорочено наводимо коментар мера:

«Це на вулиці Київській… Вот ето вот відят тє люді, которіе єдут по проспекту. Ні мощенія сзаді нормального, хащі, бур’ян… У ніх уже течьот криша. На крише уже лєжит пльонка, прікритая кірпічамі… Це центральна вулиця, люди в'їжджають із Києва в місто Кременчук… Тут тоже полний, ізвінітє, українське слово… Там разбіта плітка, валяються борта, валяється каміння… Там мощення взагалі нема… Ніхто за цим не слідкує, сміття, бруд…»

Попри критику далі від мера пролунало: «Прошу. Хто за? Дякую одноголосно».

Чому попри «повний, ізвінітє» посадовці одноголосно погодили продовження договорів ще на 5 років? Адже розгляд питання, як мінімум, могли відкласти до усунення недоліків.

До речі, ось так через місяць після ухвалення рішення виглядає мощення біля кіоску на вулиці Вадима Пугачова, район ВПУ№7:

У правилах встановлення тимчасових споруд зазначено, що мощення виконується в єдиному стилі, план благоустрою попередньо погоджує управління міської архітектури.

А це — дизайнерське мощення біля торгового павільйону у центрі, по вул. Небесної сотні:

Питання з Кулиничами має довгу історію. У 2010 році санстанція вела з ними боротьбу через невідповідність санумов, 10 кіосків планували закрити, бо вони працювали без води та каналізації. У 2011 прибрали три. Далі риторика влади змінилась: пішла мова про здорову конкуренцію серед виробників хліба, боротьбу з торговими павільйонами припинили.

До чого тут секретар міської ради?

Підприємство, якому продовжили дозвіл на встановлення торгових павільйонів, — «КРЕМІНВЕСТ-К». Згідно з даними Clarity Project, його керівник — Федосова Діна Василівна.

Вона також є засновницею інших компаній:

Зокрема, серед них — «КРЕМІНВЕСТ». А серед історичних засновників «КРЕМІНВЕСТу» ми побачили Андрія Юрійовича Гриценка: його прізвище значиться ще у 2019 році як учасника/бенефіціара.





Андрій Юрійович Гриценко — син секретаря міської ради, Юрія Гриценка.

Секретар міськради, Юрій Гриценко





Також Андрій Гриценко до 2022 року подавав декларації як заступник директора з інвестицій комунального підприємства «Теплоенерго».

Отже, родич секретаря міської ради — один із засновників компанії «Кремінвест», «двійника» компанії «Кремінвест-К». А цьому «двійнику» члени міськвиконкому без вагань продовжили строк оренди на 5 років попри зауваження з благоустрою. Секретар міської ради пан Гриценко також «сказав так» колишньому бізнес-партнеру свого сина.

Приватизація комунального житла: двокімнатна квартира у центрі за $9 тис.

Компанію, засновницею якої є Діна Василівна Федосова, ми також зустріли у документах щодо приватизації комунального майна. При чому викупити приміщення у центрі, на першому поверсі, вдалось за неймовірною ціною: $180-190 за квадрат (за тодішнім курсом). Це ніби вам вдалось придбати двокімнатну квартиру за $9 тис. у центрі. Уявляєте?

Адреса: м. Кременчук, вул. Троїцька, буд. 61/52

Площа (кв.м): 175,2

Продано за $31,2 тис., вартість кв. м. — $178

Вкладено в ремонт (невід'ємні поліпшення) — $8 тис.

Кому продано: ТОВ «Сілао Груп»

Адреса: м. Кременчук, вул. Троїцька, буд. 61/52

Площа (кв.м): 48,1

Продано за $9,1 тис., вартість кв. м. — $190,10.

Вкладено в ремонт (невід'ємні поліпшення) — $2,2 тис.

Кому продано: ТОВ «Сілао Груп»

Два приміщення «на першій лінії» на вулиці Троїцькій міська влада віддала на викуп у липні 2020 року, у розпал ковіду. Викупила їх ТОВ «Сілао Груп» (засновник — Діна Василівна Федосова) зі статутним капіталом 1000 грн.

Пані Діна спромоглась викупити комунальні приміщення у 2020-му за ціною менше, ніж $200 за кв. м. А зараз найдешевше житло, яке ми знайшли у центрі на продаж, коштує під $500 за кв. м. Це у 2,5 раза дорожче. При чому це просто квартира, а не комерційний об'єкт.

Готове приміщення під бізнес у центрі ми зустріли за $1200-1600 кв. м. Приклад цін:

Дані сайту Rieltor.ua

Один на двох: як колишня чиновниця мерії та бізнес-леді ділять офіс

Отже, пані Діна заснувала кілька компаній. Серед них:

«Кремінвест», один з ексзасновників — син секретаря міськради;

«Кремінвест-К», якому продовжили дозвіл на встановлення торгових павільйонів попри проблеми з благоустроєм;

«Сілао-груп», що вдало приватизувала два приміщення в центрі.

Однак «сезон чудес» тільки починається. Нам зустрівся ще один цікавий збіг. Компанія «Сільвер груп 2000», керівницею якої до вересня 2024 року була пані Федосова (місяць тому компанія змінила керівника та фізичну адресу), дивним чином у контактах вказала номер телефона, який Гугл ідентифікує як мобільний адвоката Інги Геннадіївни Капралової. Навіть адреса офісу пані Капралової, зазначена в інформаційному довіднику-реєстрі адвокатів, збігається з адресою компанії, заснованою пані Діною: вул. Троїцька 61/52, офіс 1. Невже дві бізнес-леді ділили один офіс на двох?





Пані Капралова — відомий юрист. За часів мерства Миколи Глухова очолювала юридичне управління при міськвиконкомі.

За вказаними адресами по вул. Троїцькій та вул. Маслова ми знайшли «двійника» «Сільвер Груп 2000» — компанію «Сільвер Груп 2023». Її засновник — Федосов Геннадій Михайлович. Пан Федосов як місце проживання вказав ту ж квартиру по вул. Академіка Маслова, що й пані Федосова. А його компанія також зареєстрована на вул. Троїцькій 61/52. Просто дві магічні адреси! В контактній інформації зазначений той самий номер телефону, що привів нас до колишньої очільниці юрвідділу міськвиконкому, Інги Капралової.

Який зв’язок між колишньою посадовицею та групою підприємців? За даними з реєстрів, пані Капралова є уповноваженою особою в ОСББ будинку по вул.Академіка Маслова, 24 — саме цей будинок обидва підприємці вказали як свою адресу. До речі, номер телефона пані Капралової з держреєстру ідентичний номеру, що вказують Федосові у своїх компаніях.



Але нас чекав ще один сюрприз. Ми зустріли Геннадія Федосова у декларації кандидата на посаду прокурора окружної прокуратури, колишнього слідчого, а нині адвоката Капралова Геннадія Валерійовича. У ній пан Капралов вказав, що з 2017 року має право користування квартирою, власником якої є пан Федосов.

За даними витягу з держреєстру нерухомого майна, пан Федосов — власник квартири за згаданою раніше адресою на вулиці Маслова. За паперами виходить, що колишній слідчий, адвокат Капралов може проживати разом із підприємцями Федосовими. І це у тому ж будинку, де адвокат Інга Капралова є представником ОСББ.

І ще один збіг: Геннадій Федосов та Діна Федосова значаться як бенефіціари фермерського господарства «Орель» у Миколаївській області, місто Первомайськ.





А у Первомайську як раз існує і ТОВ «Орель», засновник — Капралов Валерій Олександрович.

Як пояснити цю серію збігів? На думку «Телеграфу», є лише одне логічне пояснення: колишню очільницю юрвідділу міськвиконкому пані Інгу Капралову, колишнього слідчого, адвоката Геннадія Капралова та підприємців Федосових поєднують родинні зв’язки.

Соціальні мережі також підтверджують знайомство. У профілі Геннадія Федосова на Фейсбуці (доступ відкрито для всіх) всього 5 вподобайок — серед них користувачі Інга Капралова та Андрій Гриценко.

На нашу думку, все це свідчить про зв’язок між удачливою підприємицею, колишньою посадовицею, колишнім слідчим та сином секретаря міської ради.





Отже, мерія не вагаючись продовжила строк оренди підприємству, власниця якого мала у бізнес-партнерах сина секретаря міськради та за паперами «ділила офіс» з колишньою очільницею юрвідділу міськвиконкому.

При цьому благоустрій навколо торгових павільйонів викликав запитання навіть у міського голови.

Також бізнес-леді спромоглася під час ковіду з «благословіння» міської влади викупити два комунальних приміщення за ціною, за яку зараз не знайти малосімейку на околиці міста.

Нагадаємо, що це не поодинокий випадок приватизації комунального майна за копійки. Ми публікували раніше, який бізнес скуповує приміщення колишніх комунальних аптек та управлінь. А також як група підприємців з Кривушів спромоглась поставити місту генераторів на 8 мільйонів та приватизувати топові приміщення за фантастичною ціною.



