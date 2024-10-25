Вночі над Полтавщиною збивали безпілотники

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У ніч на 25 жовтня над Полтавщиною збивали безпілотники, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Росіяни завдали удару по Україні 63 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджене збиття 36 російських БпЛА в Одеській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській, Рівненській та Полтавській областях. Більшість російських БпЛА збили на Одещині та Київщині.

Крім того, 16 російських безпілотників на цей час локаційно втрачені.

Нагадаємо, що російська армія атакує Україну новим типом дронів, які замість вибухівки несуть спеціальну лінзу.