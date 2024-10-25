Чекаємо на офіційну інформацію
25 жовтня Росія обстріляла Миргородський район, повідомляють OSINT-канали. Пуски були із Курської області.
Відлуння вибухів чули в Полтаві.
Офіційної інформації від Полтавської облвійськадміністрації поки немає.
Повітряну тривогу в області оголосили о 10.22. Тоді ж Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Нагадаємо, вночі над Полтавщиною збивали безпілотники.
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