Росія обстріляла Миргородський район

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25 жовтня Росія обстріляла Миргородський район, повідомляють OSINT-канали. Пуски були із Курської області.

Відлуння вибухів чули в Полтаві.

Офіційної інформації від Полтавської облвійськадміністрації поки немає.

Повітряну тривогу в області оголосили о 10.22. Тоді ж Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Нагадаємо, вночі над Полтавщиною збивали безпілотники.