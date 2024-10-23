На Полтавщині затримали двох юнаків, які палили автівки в Кременчуці на замовлення спецслужб РФ

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 427

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох молодих чоловіків у Полтаві, які на замовлення російських спецслужб підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Фігурантами виявилися місцеві студенти 18 та 19 років, які через Telegram-канали шукали можливість швидкого заробітку. Представник РФ запропонував їм гроші за підпали українських військових авто. Про це 23 жовтня повідомили пресслужби поліції, СБУ та прокуратури.

Протягом однієї доби підозрювані спалили у Кременчуці три позашляховики військових, які повернулися після виконання бойових завдань. Для звіту перед замовником вони фіксували підпали на відео та надсилали докази своїх дій до Росії.

Зловмисники були затримані правоохоронцями одразу після скоєння злочину. У них вилучено мобільні телефони та засоби підпалу. За даними слідства, молодики діяли разом, пересувалися рейсовими автобусами, шукали військові автомобілі, погоджували свої дії з російським куратором і підпалювали транспортні засоби.

Підозрюваним оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України). Вони перебувають під вартою і їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває для встановлення інших можливих учасників злочину.