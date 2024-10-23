На Полтавщині затримали двох юнаків, які палили автівки в Кременчуці на замовлення спецслужб РФ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох молодих чоловіків у Полтаві, які на замовлення російських спецслужб підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Фігурантами виявилися місцеві студенти 18 та 19 років, які через Telegram-канали шукали можливість швидкого заробітку. Представник РФ запропонував їм гроші за підпали українських військових авто. Про це 23 жовтня повідомили пресслужби поліції, СБУ та прокуратури.
Протягом однієї доби підозрювані спалили у Кременчуці три позашляховики військових, які повернулися після виконання бойових завдань. Для звіту перед замовником вони фіксували підпали на відео та надсилали докази своїх дій до Росії.
Зловмисники були затримані правоохоронцями одразу після скоєння злочину. У них вилучено мобільні телефони та засоби підпалу. За даними слідства, молодики діяли разом, пересувалися рейсовими автобусами, шукали військові автомобілі, погоджували свої дії з російським куратором і підпалювали транспортні засоби.
Підозрюваним оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України). Вони перебувають під вартою і їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Розслідування триває для встановлення інших можливих учасників злочину.
Нагадаємо, СБУ та Нацполіція нещодавно затримали двох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об’єкти «Укрзалізниці». У жовтні були затримані п’ятеро поплічників РФ, які підпалювали авто Сил оборони та об’єкти «Укрзалізниці» у двох регіонах України — на Київщині на в Одесі.
А у ніч на 8 жовтня в Кременчуці неподалік зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля» згоріла машина кольору хакі.
Нещодавно пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.
«Кременчуцький Телеграф» писав, як військовослужбовці упіймали двох чоловіків, які намагалися підпалити військові автомобілі. Вони придумали для паліїв незвичайне та повчальне покарання.
Цього літа масового характеру набули підпали автомобілів, які використовують у тилу військові та волонтери набули масового характеру. Паліїв зазвичай вербують російські спецслужби через Телеграм, обіцяючи «легкі» гроші, які найчастіше не виплачують. Інколи паліями стають підлітки, які не до кінця розуміють наслідки своїх дій.
У вересні в Кременчуці затримали двох неповнолітніх дівчат, які можуть бути причетними до підпалу авто військових. Одна з них познайомилася із хлопцем через месенджер, а той запропонував їй заробити «легкі» гроші — підпалити автомобілі військових, швидкої допомоги чи поліції. Одній із дівчат 15 років, іншій — 16. Кримінальне провадження слідчі проводять за ч. 1 ст. 114-1 КК України (Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в умовах особливого періоду). Неповнолітнім дівчатам може загрожувати до 8 років ув’язнення.
26 вересня СБУ та Нацполіція на Закарпатті затримали 21-річного молодика, який на виконання замовлення російських спецслужб підпалив автомобілі ЗСУ та Товариства Червоного Хреста. За задумом росіян, серія підпалів мала розхитати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.
12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.
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