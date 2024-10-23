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На вікна у відділенні психіатричної допомоги у Кременчуці клеїтимуть ударотривку плівку. Ґрати прибрали

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 199

Плівку клеїтимуть у 6 палатах, коридорі, санітарній кімнаті, їдальні відділення

У відділенні психіатричної допомоги та лікування залежностей, що нині працює у складі лікарні планового лікування, прибрали ґрати з вікон. Замість них на скло клеїтимуть ударотривку плівку в два шари. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 22 жовтня і з проєкту рішення міської ради про внесення змін до програми розвитку лікарні.

— Зараз такі вимоги, не мають бути ґрати навіть у такому відділенні яке, скажемо так, з особливими умовами перебування пацієнтів, — сказав очільник департаменту охорони здоров’я Максим Середа 22 жовтня. 

У пояснювальній записці до проєкту рішення вказали, що плівка має запобігти «розльоту уламків скла при ударі по ньому, що виключить можливість травмування в усіх випадках зіткнення пацієнтів відділення та практично повністю унеможливлює проникнення людини через захищене плівкою скло». 

Загальна площа покриття становитиме 15 кв. Плівку клеїтимуть у 6 палатах,  коридорі, санітарній кімнаті, їдальні відділення. На це планують витратити 45 тисяч гривень. 

Оскільки такі видатки не були передбачені у програмі розвитку лікарні, тому на розгляд депутатам і виноситься проєкт рішення про зміни.

Нагадаємо, у палатах лікарні планового лікування хочуть замінити підлогове покриття загальною площею 178 м². На ці роботи планують витратити 280 тисяч гривень. 

У інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування розповів, як у Кременчуці лікують хворих із залежностями та психічними розладами.

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Автор: Телеграф
Теги: психіатрична допомога
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