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У палатах Кременчуцької лікарні планового лікування планують замінити покриття підлоги

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 138

Нині покриття «не відповідає санітарним нормам та становить небезпеку як для пацієнтів, так і для персоналу лікарні»

У палатах лікарні планового лікування хочуть замінити підлогове покриття загальною площею 178 м². На ці роботи планують витратити 280 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради про внесення змін до програми розвитку медзакладу.

У пояснювальній записці написали, що покриття мінятимуть у палатах терапевтично-неврологічного відділення кардіологічного корпусу, що розташоване на проспекті Полтавському. Вказано, що нині покриття підлоги «не відповідає санітарним нормам та становить небезпеку як для пацієнтів, так і для персоналу лікарні»

У програмі розвитку лікарні не передбачили такі витрати, тому на розгляд депутатам і виноситься проєкт рішення про зміни.

Нагадаємо, кременчуцька лікарня планового лікування мала отримати нові меблі на майже 900 тисяч гривень. Гроші виділили зі Стабілізаційного фонду, відповідне рішення ухвалив виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 9 листопада 2023 року.

У інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» завідувач відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування розповів, як у Кременчуці лікують хворих із залежностями та психічними розладами.

ПО ТЕМІ:

Як виглядає відділення психіатричної допомоги та лікування залежностей у лікарні планового лікування

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Автор: Телеграф
Теги: лікарня планового лікування
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