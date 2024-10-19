Шеврон Кременчука знову «засвітився» у небі над Україною

Додамо, що у липні шеврон з гербом Кременчука вже побував у небі разом з Героєм України кременчужанином Вадимом Ворошиловим
Директор музею військової історії Кременчука Володимир Поляков опублікував фото бойового льотчика Максима Чайки з кабіни вертольота. Військовий мав шеврон Кременчука.
Додамо, що у липні шеврон з гербом Кременчука вже побував у небі разом з Героєм України кременчужанином Вадимом Ворошиловим.
Нагадаємо, 13 жовтня у Кременчуці відбувся показ документального фільму про українську авіацію «Підйомна сила». На прем’єрі був присутній один з героїв стрічки — кременчуцький пілот, заступник командира вертолітної ескадрильї майор Максим Чайка.
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