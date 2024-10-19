Шеврон Кременчука знову «засвітився» у небі над Україною

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Додамо, що у липні шеврон з гербом Кременчука вже побував у небі разом з Героєм України кременчужанином Вадимом Ворошиловим

Директор музею військової історії Кременчука Володимир Поляков опублікував фото бойового льотчика Максима Чайки з кабіни вертольота. Військовий мав шеврон Кременчука.

— І знову шеврон Кременчука в небі над Україною. На цей раз естафету перейняла армійська авіація. Випускник Кременчуцького військового ліцею, заступник командира вертольотної ескадрильї, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, майор Максим ЧАЙКА, — йдеться у повідомленні Полякова.

Додамо, що у липні шеврон з гербом Кременчука вже побував у небі разом з Героєм України кременчужанином Вадимом Ворошиловим.

Нагадаємо, 13 жовтня у Кременчуці відбувся показ документального фільму про українську авіацію «Підйомна сила». На прем’єрі був присутній один з героїв стрічки — кременчуцький пілот, заступник командира вертолітної ескадрильї майор Максим Чайка.