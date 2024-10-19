У Кременчуці замовили ремонт дороги майже за 1 млн гривень

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Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) замовило ремонт асфальтного покриття біля новозбудованого майданчика з напівнадземними смітниками на вулиці Київській, 63. Очікувана вартість робіт — понад 837 тисяч гривень. Про це стало відомо з електронної системи закупівель Prozorro.

Роботи підрядник має виконати до кінця 2024 року.

Нагадаємо, у Кременчуці влада виділяє гроші на будівництво майданчиків для напівнадземних смітників на вулиці Київській, 63. На це піде понад 286 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 13 серпня.