Російська армія атакувала Полтавщину: у Лубенському районі пошкодились приватні будинки

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На місці нині працюють відповідні служби, йдеться у повідомленні

Внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавщині у Лубенському районі було пошкоджено дві приватні будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня.

На місці нині працюють відповідні служби, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 жовтня у Повітряних силах повідомили, що на Полтавщині працювала протиповітряна оборона.