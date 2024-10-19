Російська армія атакувала Полтавщину: у Лубенському районі пошкодились приватні будинки

Внаслідок російської атаки безпілотниками по Полтавщині у Лубенському районі було пошкоджено дві приватні будівлі. Постраждалих немає. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 19 жовтня.
На місці нині працюють відповідні служби, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 жовтня у Повітряних силах повідомили, що на Полтавщині працювала протиповітряна оборона.
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