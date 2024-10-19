На Полтавщині працювала протиповітряна оборона

У Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники, які запустила російська армія. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Станом на 12.00 ППО збила 42 безпілотники загалом у 9 областях України. БпЛА росіяни запускали з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня у Кременчуці було чутно звук вибуху: військові попереджали про рух безпілотників.
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