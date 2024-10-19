На Полтавщині працювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 13:25 Переглядів: 0

БпЛА росіяни запускали з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська

У Полтавській області протиповітряна оборона збивала безпілотники, які запустила російська армія. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Станом на 12.00 ППО збила 42 безпілотники загалом у 9 областях України. БпЛА росіяни запускали з Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня у Кременчуці було чутно звук вибуху: військові попереджали про рух безпілотників.