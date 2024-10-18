У Полтавській області, зокрема і над Кременчуком, Повітряні сили фіксували рух безпілотників, які запустила російська армія
Близько 3.06 у Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Нині у Полтавській області триває повітряна тривога.
У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині, зокрема і над Кременчуком.
У ніч на 18 жовтня на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. Військові збивали безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом сили оборони збили 80 безпілотників у 14 областях України, вказують у ПС.
Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона.
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